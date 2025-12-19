Американец Лернер Тьен сыграет против норвежца Николая Будкова-Кьера в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:30 мск.
Тьен
Вопреки ожиданиям, Лернер выиграл только один из двух предыдущих матчей.
В первом туре главный фаворит турнира сенсационно проиграл испанцу Рафаэлю Ходару — 4:1, 3:4, 4:1, 2:4, 3:4.
В решающем сете Тьен не реализовал четыре матчбола.
Во втором туре Тьен, завершивший сезон в топ-30, одержал волевую волевую победу над испанцем Мартином Ландалусе — 1:4, 4:1, 4:3, 4:3.
В прошлом году Лернер дошел до финала на молодежном Итоговом турнире, в котором проиграл бразильцу Жоао Фонсеке.
Будков-Кьер
Николай тем временем уже гарантировал себе выход в полуфинал турнира.
Норвежский теннисист выиграл два предыдущих матча в Джидде.
В первом туре Будков-Кьер одержал победу над Мартином Ландалусе — 4:1, 3:4, 4:2, 4:3.
Во втором матче его соперником был испанец Рафаэль Ходар (4:1, 4:2, 1:4, 4:2), который перед этим выиграл у Тьена.
Будков-Кьер занимает 136-е место в рейтинге ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.36, победу Будкова-Кьера букмекеры предлагают за 3.12.
Прогноз: норвежец здорово провел недавние матчи, но теперь его ждет самая сложная проверка на прочность. Скорее всего, Николай не сможет помешать американскому теннисисту выйти в полуфинал.
Рекомендуемая ставка: победа Тьена в трех сетах за 3.08.