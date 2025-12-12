Фридзам выйдет в финал в Лиможе?

прогноз на матч турнира в Лиможе, ставка за 1.98

Немка Анна-Лена Фридзам сыграет против француженки Эльзы Жакмо в полуфинале турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 19:30 мск.

Фридзам

Анна-Лена вышла в полуфинал на втором турнире подряд.

На прошлой неделе немецкая теннисистка добралась до этой стадии на турнире категории WTA 125 в Анже.

Это еще одно подтверждение, что ее текущий рейтинг может ввести заблуждение. В Лимож Фридзам приехала в статусе 170-й ракетки мира.

В первом круге 31-летняя теннисистка одержала уверенную победу над полькой Катажиной Кавой (6:3, 6:2), а во втором обыграла опытную китаянку Шуай Чжан (6:3, 3:6, 6:1).

В четвертьфинале соперницей Фридзам была француженка Тьянцоа Сара Ракотоманга Раджаона — 1:6, 7:6, 6:1.

Жакмо

Эльза тем временем повторила прошлогодний результат в Лиможе.

В 2024-м француженка не смогла пройти 1/2 финала, проиграв швейцарке Селин Наэф.

Также стоит уточнить, что в 2023-м Жакмо дошла в Лиможе до финала.

В первом круге текущего турнира она обыграла соотечественницу Хлоэ Паке — 7:6, 6:4.

Во втором круге Жакмо одержала победу над чешкой Габриэлой Кнутсон (6:3, 6:2), а в четвертьфинале совершила камбэк в матче с Анной Шишковой (3:6, 6:3, 6:4).

В этом году Эльза провела уже 83 матча (52 победы и 31 поражение).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фридзам в этом матче можно поставить за 2.24, победу Жакмо букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: в конце ноября Эльза обыграла Анну-Лену в рамках выставочного матча со счетом 6:2, 6:4. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. На этот раз опытная немка и француженка, скорее всего, проведут больше 20 геймов.

1.98 Тотал геймов 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Фридзам — Жакмо позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов 22,0 за 1.98.