Сможет ли Джокович выйти в полуфинал шанхайского «Мастерса»?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.02

Серб Новак Джокович сыграет против бельгийца Зизу Бергса в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:30 мск.

Бергс

Зизу впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

По итогам шанхайского турнира бельгийский теннисист дебютирует в топ-40.

Интересно, что Бергс был андердогом во всех предыдущих раундах.

Зизу начал турнир с победы над американцем Себастьяном Кордой. Во втором раунде его соперником был Каспер Рууд, который не смог завершить матч из-за травмы: норвежец снялся в третьем сете при счете 4:1 в пользу бельгийца.

В третьем раунде Бергс выиграл у Франсиско Серундоло, а в 1/8 финала одержал волевую победу над Габриэлем Диалло.

Бергс третий раз в сезоне выиграл три матча подряд. Ранее в этом году он дошел до финала в Окленде и Хертогенбосе.

Джокович

Новак тем временем отобрал у Роджера Федерера статус самого возрастного игрока, дошедшего до четвертьфинала на «Мастерсе».

Ноле сделал это в 38 лет и 4 месяца.

Учитывая обстоятельства, можно сказать, что это почти подвиг. Джокович выиграл три матча в тяжелейших погодных условиях.

После победы над испанцем Хауме Муньяром (6:3, 5:7, 6:2) в 1/8 финала Джокович по рекомендации врачей отказался от проведения пресс-конференции.

Также стоит уточнить, что в этой игре Джоковича беспокоила боль в ноге, из-за которой ему пришлось несколько раз вызывать на корт физиотерапевта.

В первом матче на текущем турнире Новак обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6, 6:4.

В третьем раунде у него была изнурительная встреча с Янником Ханфманом — 4:6, 7:5, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 3.92, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: на самом деле здесь не всё так просто, поскольку есть опасения, что Новак не успеет как следует восстановиться к предстоящему матчу. Зизу тоже нелегко, но он все-таки на 12 лет моложе.

В общем, считаем, что Джоковича ждет еще один энергозатратный матч.

2.02 Бергс возьмет хотя бы один сета — да Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Бергс — Джокович позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: Бергс возьмет хотя бы один сета за 2.02.