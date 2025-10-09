Серб Новак Джокович сыграет против бельгийца Зизу Бергса в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:30 мск.
Бергс
Зизу впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».
По итогам шанхайского турнира бельгийский теннисист дебютирует в топ-40.
Интересно, что Бергс был андердогом во всех предыдущих раундах.
Зизу начал турнир с победы над американцем Себастьяном Кордой. Во втором раунде его соперником был Каспер Рууд, который не смог завершить матч из-за травмы: норвежец снялся в третьем сете при счете 4:1 в пользу бельгийца.
В третьем раунде Бергс выиграл у Франсиско Серундоло, а в 1/8 финала одержал волевую победу над Габриэлем Диалло.
Бергс третий раз в сезоне выиграл три матча подряд. Ранее в этом году он дошел до финала в Окленде и Хертогенбосе.
Джокович
Новак тем временем отобрал у Роджера Федерера статус самого возрастного игрока, дошедшего до четвертьфинала на «Мастерсе».
Ноле сделал это в 38 лет и 4 месяца.
Учитывая обстоятельства, можно сказать, что это почти подвиг. Джокович выиграл три матча в тяжелейших погодных условиях.
После победы над испанцем Хауме Муньяром (6:3, 5:7, 6:2) в 1/8 финала Джокович по рекомендации врачей отказался от проведения пресс-конференции.
Также стоит уточнить, что в этой игре Джоковича беспокоила боль в ноге, из-за которой ему пришлось несколько раз вызывать на корт физиотерапевта.
В первом матче на текущем турнире Новак обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6, 6:4.
В третьем раунде у него была изнурительная встреча с Янником Ханфманом — 4:6, 7:5, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 3.92, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: на самом деле здесь не всё так просто, поскольку есть опасения, что Новак не успеет как следует восстановиться к предстоящему матчу. Зизу тоже нелегко, но он все-таки на 12 лет моложе.
В общем, считаем, что Джоковича ждет еще один энергозатратный матч.
Рекомендуемая ставка: Бергс возьмет хотя бы один сета за 2.02.