Андреева начнет турнир в Ухане с рагромной победы?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.97

Россиянка Мирра Андреева сыграет против немки Лауры Зигемунд в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 15:30 мск.

Андреева

Мирра на прошлой неделе провела свои первые матчи после не самого успешного выступления на US Open.

Вопреки ожиданиям, россиянка снова не впечатлила. На турнире в Пекине она тоже сошла с дистанции до четвертьфинала.

Андреева спокойно обыграла китаянку Линь Чжу и испанку Джессику Боусас-Манейро, после чего неожиданно уступила Сонай Картал, начинавшей турнир в статусе 81-й ракетки мира.

Почти аналогичная ситуация была и в Нью-Йорке, Мирра проиграла в третьем круге Тейлор Таунсенд.

В этом году Андреева провела 54 матча, и на этом отрезке у нее 40 побед и 14 поражений.

Что касается ее баланса на харде, то здесь у нее 24 победы и лишь семь поражений.

Зигемунд

Лаура в первом раунде встречалась с Даяной Ястремской, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

Украинка снялась в третьем сете при счете 4:1 в пользу соперницы.

Зигемунд прервала серию из трех поражений.

В конце августа 37-летняя теннисистка проиграла россиянке Екатерине Александровой (0:6, 1:6) в третьем круге Открытого чемпионата США.

В сентябре Зигемунд сначала уступила Софии Кенин на старте турнира в Сеуле, а потом не справилась с Кэти Макналли на «тысячнике» в Пекине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.17, победу Зигемунд букмекеры предлагают за 4.85.

Прогноз: чувствуется, что Мирра под конец сезона устала, прежде всего, в эмоциональном плане, но конкретно в этом матче она вряд ли столкнется с серьезными проблемами, если будет предельно сконцентрирована.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.97.