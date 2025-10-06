LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Анисимова — чемпионка «тысячника» в Пекине

Главным событием первой недели октября стала победа Аманды Анисимовой в Пекине.

Триумф на «тысячнике» в столице Китая окончательно подтвердил, что все предыдущие успехи американки не были случайностью.

На этот раз Анисимова идеально воспользовалась обстоятельствами: Арина Соболенко пропускала турнир из-за травмы, Ига Свентек проиграла в четвертом круге, а Елена Рыбакина уступила в третьем раунде.

Самое интересное началось в 1/8 финала, когда Анисимова совершила камбэк в матче против Каролины Муховой. Потом у нее была тяжелейшая встреча с Жасмин Паолини — здесь она тоже проиграла первый сет.

После двух изнурительных матчей Анисимова разгромила Кори Гауфф, которая потом признала, что оказалась не готова к столь мощной игре соперницы: «Она точно одна из лучших теннисисток, с которой я когда-либо играла. С ней и с Ариной Соболенко тяжело сражаться, когда их теннис на пике. Сегодня я чувствовала, что что бы я не делала, я не могла войти в игру».

Второй финалисткой стала Линда Носкова, которая ранее ни разу не доходила до решающего матча на уровне WTA 1000.

Возможно, ключевым моментом для чешки стало неожиданное поражение Мирры Андреевой от Сонай Картал в четвертом раунде. Линда наверняка настраивалась на очередную встречу с россиянкой, но в итоге ее соперницей стала британка, начинавшая турнир в статусе 81-й ракетки мира.

Носкова спокойно выиграла у Картал, после чего остановила американку Джессику Пегулу, вырвав победу на решающем тай-брейке.

Финал начался обескураживающе — Анисимова забрала первый сет со счетом 6:0. В отличие от Гауфф, Носкова быстро пришла в себя, выиграла вторую партию, но в решающей снова доминировала американка.

Уже после финала Аманда сообщила, что в какой-то момент была близка к тому, чтобы сняться с турнира: « У меня болела стопа и икроножная мышца где-то с третьего круга. Думаю, это было заметно в одном из матчей, что мне больно. Я весь день чувствовала боль, даже просто при ходьбе».

Анисимова выиграла второй «тысячник» в сезоне. В середине февраля она стала чемпионкой в Дохе. Ну а между этими победами были финалы Уимблдона и US Open.

Возможно, теперь Анисимова снимется с «тысячника» в Ухане, чтобы как можно лучше подготовиться к Итоговому турниру, на котором она точно будет одной из главных фавориток.

Кризис Рублева

Совсем недавно мы с тревогой рассуждали о будущем Даниила Медведева, а теперь пришла очередь Андрея Рублева.

К сожалению, Рублев снова проиграл, на этот раз Есихито Нисиоке на «Мастерсе» в Шанхае.

Хотя начало было многообещающим, Андрей здорово провел первый сет, но в итоге позволил японцу совершить камбэк.

К слову, россиянин не справился с соперником, который в этом году выиграл лишь 14 матчей.

Серия поражений Рублева достигла четырех матчей. Но здесь есть еще один момент: это был уже десятый случай в сезоне, когда он уступил в стартовом матче.

Общий баланс также четко указывает на колоссальный регресс: в 2021 году Рублев выиграл 53 матча, в 2022-м — 52, в 2023-м — 56, в 2024-м — 43, тогда как в текущем у него пока лишь 34 победы.

После очередного поражения Рублев сделал несколько важных заявлений. Кажется, он уже смирился с тем, что лучшие спортивные годы остались в прошлом: «Этот уровень игры выжал из себя все. Либо оставаться и мешкаться где-то в топ-20, пока не будет все больше и больше молодых, которые тебя будут все дальше и дальше откидывать, либо пробовать кардинально все менять и какой-то шанс себе дать на второй остаток карьеры.

Сейчас самое главное просто с правильной головой правильные вещи делать вне корта и на тренировках. И все, и уже готовиться к следующему сезону». Максимально самокритично.

В рейтинге Рублев пока что 14-й, но еще парочка таких результатов — и он вполне может оказаться за пределами топ-20.

Бублик проиграл 204-й ракетке мира

Всё, теперь почти официально — Александр Бублик оказался не готов к борьбе за место на Итоговом турнире.

В конце сентября, когда он выиграл турнир ATP 250 в Ханчжоу, перед Бубликом действительно замаячила невероятная перспектива оказаться в числе участников ATP Finals. Ключевыми в этой истории должны были стать «пятисотник» в Пекине и «Мастерс» в Шанхае.

В принципе, таковыми они и стали — Бублик провалил оба турнира, не выиграв ни одного матча.

В китайской столице Саша проиграл 37-летнему французу Адриану Маннарино, но настоящим шоком стало его поражение от 204-й ракетки мира Валантена Вашеро.

В третьем сете против представителя Монако Бублик без конца психовал и позволял себе некорректные высказывания. В общем-то, ничего нового, но порой все равно не по себе от такого поведения 17-й ракетки мира.

Дополнительным разочарованием для всех болельщиков из Казахстана стал отказ Бублика от участия в турнире ATP 250 в Алматы. К слову, в прошлом году он тоже не поехал туда.

Синнер не защитит титул в Шанхае

Главная драма недели случилась в матче между Янником Синнером и Таллоном Грикспором.

Итальянец начал китайский «Мастерс» с уверенной победы над Даниэлем Альтмайером. Ожидалось, что такой же простой будет и встреча с Грикспором, который после победы на июньском турнире на Мальорке выиграл лишь два матча.

Но получилась совсем иначе. Синнер с трудом выиграл первый сет, а в конце второго у него начались судороги, которые в начале третьей партии стали просто невыносимыми.

В пятом гейме решающего сета Янник без борьбы отдал свою подачу, после чего едва дошел до скамейки, опираясь на ракетку, которая заменила ему трость. В таком состоянии он точно не мог продолжать матч.

«Конечно, хочется побеждать не таким образом. В Шанхае жесткие погодные условия всю неделю. Нам немного повезло, что мы играли вечером, без солнца. Но на часах 2 часа и 36 минут (продолжительность матча — прим.), а это была середина третьего сета», — сказал Грикспор, комментируя ситуацию.

Организм Синнера оказался не готов к шанхайской жаре и влажности. Хотя это не так уж и удивительно, если учесть, что буквально за пару дней до этого он прошел всю дистанцию в Токио.

Синнер не смог защитить титул и теперь отстает в рейтинге от Карлоса Алькараса более чем на тысячу очков. Скорее всего, в следующий раз мы увидим Янника на корте уже на Итоговом турнире, куда он тоже отправится в статусе действующего чемпиона.

Внезапный срыв Свентек

На турнире в Пекине сразу в трех матчах с участием Иги Свентек был зафиксирован счет 6:0.

Сначала полька провела мастер-класс для китаянки Юэ Юань, а потом для колумбийки Камилы Осорио.

Но потом случилось то, чего вообще никто не ожидал. Свентек проиграла Эмме Наварро — в решающем сете американка не отдала ни одного гейма.

Если в первых двух сетах она хотя бы как-то пыталась контролировать свой уровень игры, то в третьем Свентек сделала всё возможное, чтобы не попасть в четвертьфинал.

По этому поводу очень хорошо высказался Дмитрий Турсунов: «Матч не смотрел, но в какой вселенной можно было ожидать от Иги в два раза больше ошибок, чем ударов навылет? И где 70% очков, выигранных Наварро, были набраны на невынужденных ошибках от победительницы нескольких "Шлемов"? На фоне такой дичи проигрыш Мирры Андреевой не кажется таким незаурядным».

Через пару дней после неожиданного поражения Свентек отреагировала на многочисленные сообщения хейтеров, буквально набросившихся на ее соцсети.

«Сегодня это печальная реальность в мире спорта. Боты, ставки и так называемые "фанаты". Стоит задуматься об этом, особенно учитывая, что Всемирный день психического здоровья совсем скоро», — написала вторая ракетка мира.

На фоне этого срыва теперь будет весьма любопытно понаблюдать за Игой на турнире в Ухане, куда также отправилась и Арина Соболенко.