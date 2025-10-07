прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 2.44

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 06:00 мск.

Захарова

Анастасия пробилась в основную сетку китайского «тысячника» через квалификацию.

При этом россиянка преподнесла одну из главных сенсаций отбора, обыграв бывшую четвертую ракетку мира Бьянку Андрееску (1:6, 7:6, 6:3).

Еще в одном матче Захарова разгромила американку Алисию Паркс (6:4, 6:0).

На прошлой неделе Захарова не прошла первый раунд на турнире WTA 125 в Сучжоу, проиграв чешке Линде Фрухвиртовой (6:2, 0:6, 2:6).

На «тысячнике» в Пекине Анастасия после квалификации уступила в первом круге китаянке Шуай Чжан, а в Сеуле проиграла на старте турнире румынке Соране Кырсте.

В этом году Захарова выиграла пока лишь пять матчей на уровне WTA 250 и выше.

Кенин

София по-прежнему находится в топ-30, но также важно уточнить, что она ужасно проводит вторую половину сезона.

После Ролан Гаррос, на котором она дошла до третьего круга, американка до сих пор выиграла лишь четыре матча.

На недавнем турнире в Пекине Кенин после победы над Полиной Кудерметовой проиграла Жасмин Паолини со счетом 3:6, 0:6.

В Сеуле чемпионка Australian Open-2020 уступила австралийке Майе Джойнт со счетом — 3:6, 1:6.

В начале года София демонстрировала действительно очень солидный уровень, тогда как сейчас играет чересчур неубедительно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 2.44, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: Захаровой пока тяжеловато проявлять себя на крупных турнирах, но в данном случае у нее, похоже, будет шанс удивить опытную соперницу. В игре Кенин наметился серьезный кризис.

Рекомендуемая ставка: победа Захаровой за 2.44.