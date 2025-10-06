Сможет ли Медведев выиграть у Давидовича-Фокины?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 2.23

Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 15:00 мск.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом матча одержал победу над Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.

За последние несколько месяцев испанский теннисист провел лишь шесть матчей.

В конце июля Давидович-Фокина дошел до финала на «пятисотнике» в Вашингтоне и дебютировал в топ-20.

Вскоре после этого у него начался спад. При этом на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати Алехандро снимался по ходу матчей из-за дискомфорта в бедре.

Но если смотреть в целом, то это, безусловно, пока что лучший сезон в карьере Давидовича-Фокины. В 2025-м он трижды доходил до финала на харде.

Медведев

Даниил начал турнир с убедительной победы над Далибором Сврчиной.

Российский теннисист отдал чеху всего лишь два гейма — 6:1, 6:1. К слову, подобное случилось впервые с 2023 года.

Этот матч подтвердил, что Медведев успел восстановиться после сложного матча против Лернера Тьена в полуфинале «пятисотника» в Пекине.

Как известно, Даниил не смог завершить встречу с американцем из-за судорог. В остальныъ матчах на турнире в китайской столице он выиграл у Кэмерона Норри, Алехандро Давидовича-Фокины и Саши Зверева, при этом не отдав ни сета.

Возможно, пока рано делать выводы, но есть ощущение, что в игре Медведева наконец-то случился долгожданный качественный прорыв.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.49, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: Медведев в конце сентября максимально уверенно обыграл Алехандро в Пекине — 6:3, 6:3. С учетом того, как он играл в недавних матчах, считаем, что Даниил снова остановит испанца.

Также стоит уточнить, что ранее Медведев выиграл пять из шести матчей против Давидовича-Фокины.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 2.23.