Меншик совершит камбэк в матче против де Йонга?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.92

Чех Якуб Меншик сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 09:00 мск.

Де Йонг

У Йеспера в первом раунде был тяжелейший матч против китайца И Чжоу.

Нидерландец совершил камбэк в игре против 308-й ракетки мира — 6:7, 6:2, 7:6.

На недавнем «пятисотнике» в Пекине де Йонг не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде 37-летнему Адриану Маннарино.

Де Йонг закрепился в первой сотне рейтинга во многом благодаря неплохим выступлениям на грунте.

Прогнозы на теннис

Летом Йеспер дошел до финала в шведском Бостаде и до четвертьфинала в хорватском Умаге.

Интересно, что с тех пор он выиграл пока лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Меншик

Якуб на прошлой неделе не смог завершить матч против Алекса Де Минора в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине.

Чех снялся в первом сете при счете 4:1 в пользу соперника.

По всей видимости, это была всего лишь мера предосторожности.

В остальных матчах в столице Китая Меншик выиграл у Миомира Кецмановича и Артура Казо.

В сентябре Меншик выиграл по одному матчу на Кубке Дэвиса и на выставочном Кубке Лейвера.

В целом 20-летний теннисист очень неубедительно проводит вторую половину сезона. Достаточно сказать, что после грунтового «Мастерса» в Мадриде он еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 3.08, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: чех подтвердит статус фаворита, но мы не уверены, что он обыграет нидерландца с большой разницей в счете.

1.92 Победа Меншика + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Де Йонг — Меншик принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Меншика + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.