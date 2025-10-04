Американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:00 мск.
Анисимова
Аманда второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA 1000.
Лучшим результатом американки на этом уровне пока остается победа на «тысячнике» в Дохе.
Анисимова начала турнир с уверенной победы над британкой Кэти Бултер — 6:1, 6:3.
В третьем раунде ее соперницей была китаянка Шуай Чжан (7:6, 6:0), а в 1/8 финала Анисимова одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (1:6, 6:2, 6:4).
В четвертьфинале у Аманды был тяжелейший матч против итальянки Жасмин Паолини — 6:7, 6:3, 6:4.
Анисимова проводит первый турнир после поражения от Арины Соболенко в финале US Open. По итогам американского мэйджора она дебютировала в топ-5.
Гауфф
Кори третий раз подряд вышел в полуфинал пекинского «тысячника».
Гауфф — действующая чемпионка турнира в столице Китая.
Американка начала турнир с уверенной победы над россиянкой Камиллой Рахимовой (6:4, 6:0), а в третьем раунде у нее был непростой матч против Лейлы Фернандес (6:4, 4:6, 7:5).
В 1/8 финала ее соперницей была швейцарка Белинда Бенчич — 4:6, 7:6, 6:2.
В четвертьфинале Гауфф спокойно обыграла немку Еву Лис — 6:3, 6:4.
В этом году Кори пока не выиграла ни одного турнира на харде. На US Open она проиграла в четвертом круге Наоми Осаке, а на «тысячнике» в Цинциннати уступила в четвертьфинале Жасмин Паолини.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 2.01, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: по всей видимости, матч между третьей и четвертой ракетками мира получится максимально напряженным. Больше 20 геймов, три сета и хотя бы один тай-брейк — здесь очень даже возможен такой сценарий.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.07.