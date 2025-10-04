Анисимова и Гауфф дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.07

Американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:00 мск.

Анисимова

Аманда второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA 1000.

Лучшим результатом американки на этом уровне пока остается победа на «тысячнике» в Дохе.

Анисимова начала турнир с уверенной победы над британкой Кэти Бултер — 6:1, 6:3.

В третьем раунде ее соперницей была китаянка Шуай Чжан (7:6, 6:0), а в 1/8 финала Анисимова одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (1:6, 6:2, 6:4).

В четвертьфинале у Аманды был тяжелейший матч против итальянки Жасмин Паолини — 6:7, 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

Анисимова проводит первый турнир после поражения от Арины Соболенко в финале US Open. По итогам американского мэйджора она дебютировала в топ-5.

Гауфф

Кори третий раз подряд вышел в полуфинал пекинского «тысячника».

Гауфф — действующая чемпионка турнира в столице Китая.

Американка начала турнир с уверенной победы над россиянкой Камиллой Рахимовой (6:4, 6:0), а в третьем раунде у нее был непростой матч против Лейлы Фернандес (6:4, 4:6, 7:5).

В 1/8 финала ее соперницей была швейцарка Белинда Бенчич — 4:6, 7:6, 6:2.

В четвертьфинале Гауфф спокойно обыграла немку Еву Лис — 6:3, 6:4.

В этом году Кори пока не выиграла ни одного турнира на харде. На US Open она проиграла в четвертом круге Наоми Осаке, а на «тысячнике» в Цинциннати уступила в четвертьфинале Жасмин Паолини.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 2.01, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: по всей видимости, матч между третьей и четвертой ракетками мира получится максимально напряженным. Больше 20 геймов, три сета и хотя бы один тай-брейк — здесь очень даже возможен такой сценарий.

2.07 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Анисимова — Гауфф принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.07.