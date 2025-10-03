Американец Лернер Тьен сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 09:00 мск.
Тьен
Лернер ранее на этой неделе дошел до финала на турнире в Токио.
В решающем матче американский теннисист проиграл Яннику Синнеру (2:6, 2:6).
В остальных раундах его соперниками были Франсиско Серундоло, Флавио Коболли, Лоренцо Музетти и Даниил Музетти.
Здесь также стоит уточнить, что Музетти и Медведев не смогли завершить свои матчи против Тьена из-за травм.
В любом случае 19-летний Тьен в очередной раз подтвердил статус одного из самых талантливых теннисистов нового поколения. По итогам «пятисотника» в столице Японии он поднялся в рейтинге на 36-ю строчку.
Кецманович
Миомир на прошлой неделе не выиграл ни одного матча на «пятисотнике» в Пекине.
Сербский теннисист проиграл в первом круге чеху Якубу Меншику.
После Уимблдона, на котором он прошел два раунда, лучшим результатом Кецмановича пока остается выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме.
На US Open Кецманович проиграл в первом круге бразильцу Жоао Фонсеке.
У Миомира пока положительный баланс на харде в этом году — 15 побед и 14 поражений. В начале сезона он выиграл турнир в Делрей-Бич и дошел до полуфинала в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.03, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: американец выйдет на корт всего лишь через день после финала в Токио. Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к предстоящему матчу. Поэтому здесь лучше не ставить на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.