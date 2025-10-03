прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.95

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 07:30 мск.

Тиафо

Фрэнсис попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Текущая серия поражений американского теннисиста составляет уже четыре матча.

В конце августа Тиафо проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в третьем круге US Open.

По итогам домашнего мэйджора, на котором ему надо было защищать прошлогодний полуфинал, Тиафо опустился в рейтинге на 28-е место.

В сентябре Фрэнсис проиграл чехам Иржи Легечке и Якубу Меншику в Кубке Дэвиса, а также уступил Мартону Фучовичу на старте турнира в Токио.

Ханфман

Янник в первом раунде одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 2:6, 6:3, 6:1.

Немецкий теннисист впервые в сезоне прошел раунд на уровне ATP 1000.

При этом с учетом квалификации Ханфман провел в Шанхае уже три матча.

В отборе его соперниками были японец Синтаро Мотидзуки и австралийцем Джейсон Кублер.

В текущем сезоне лучшим результатом Ханфмана на уровне основного тура пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Кицбюэле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.44, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: Фрэнсис в последнее время играет чересчур неубедительно. Сложно сказать, с чем это связано, но зато очевидно, что сейчас опасно ставить на победу американца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.