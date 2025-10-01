Сможет ли Пегула выиграть у Костюк?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.22

Американка Джессика Пегула сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 06:00 мск.

Костюк

Марта попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

Текущий турнир украинская теннисистка проводит в статусе 28-й ракетки мира.

В стартовом матче Костюк разгромила 20-летнюю немку Эллу Зайдель — 6:1, 6:1.

В третьем круге ее соперницей было белоруска Александра Соснович — 6:4, 6:2.

Победная серия Костюк теперь составляет четыре матча. Две недели назад она обыграла Джессику Боусас-Манейро и Элизабетту Коччаретто в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Марта дошла до четвертьфинала на «тысячниках» в Дохе и Монреале, а также выиграла три матча на US Open.

Пегула

Джессика тоже пропускала первый круг. В текущей версии рейтинга она занимает седьмую строчку.

В стартовом матче американская теннисистка разгромила австралийку Айлу Томлянович — 6:0, 6:3.

В третьем раунде Пегула одержала волевую победу над Эммой Радукану — 3:6, 7:6, 6:0.

На тай-брейке второго сета Пегула спасла три матчбола, и для британки это, по всей видимости, стало сильным психологическим ударом.

В начале сентября Пегула дошла до полуфинала на US Open. Это пока что ее лучший результат с тех пор, как в конце июня она выиграла турнир в Бад-Хомбурге.

В текущем сезоне Джессика выиграла 29 из 39 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.45, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: Джессика выиграла три из четырех матчей против Марты. Весной американка спокойно остановила украинку на харде — 6:2, 6:3. Возможно, в предстоящем матче Костюк создаст интригу, но вряд ли она тормознет одну из фавориток турнира.

2.22 Победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч Костюк — Пегула принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 за 2.22.