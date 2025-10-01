прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.97

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против чешки Линды Носковой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 06:00 мск.

Потапова

Анастасия повторила свой лучший результат сезона на уровне WTA 1000.

В конце апреля россиянка дошла до 1/8 финала на грунтовом «тысячнике» в Мадриде.

Самое интересное, что на текущем турнире Потапова до сих пор не проиграла ни одного сета.

В первом круге Потапова выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:3, 6:4).

Во втором раунде ее соперницей была чемпионка «тысячника» в Монреале Виктория Мбоко (7:6, 7:5), а в третьем — турчанка Зейнеп Сонмез (6:3, 7:5).

Также стоит отметить, что между турнирами в Мадриде и Пекине Потапова ни разу не выигрывала даже два матча подряд.

Носкова

Линда тем временем попала в список сеяных и стартовала сразу со второго круга.

Чешка провела в китайской столице пока лишь два неполных матча.

В третьем раунде Носкова встречалась с Циньвэнь Чжэн, которая не смогла завершить матч из-за травмы локтя.

Китаянка снялась при счете 6:4: 3:6, 3:0 в пользу соперницы.

Еще в одном матче Носкова спокойно обыграла Сиюй Ван — 6:3, 6:2.

В конце июля Линда дошла до финала на домашнем турнире в Праге. С тех пор она еще ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 3.00, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: на самом деле здесь не так уж всё очевидно. В конце мая Анастасия обыграла Линду в первом круге Ролан Гаррос — 5:7, 6:1, 7:5. Вполне вероятно, что в предстоящем матче россиянка и чешка тоже проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.