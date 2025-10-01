Сможет ли Берреттини выиграть у Маннарино?

прогноз и ставка на турнир в Шанхае 1 октября, ставка за 1.96

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 09:00 мск.

Маннарино

Адриан на прошлой неделе прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «пятисотника» в Пекине.

В китайской столице француз провел классный матч против Александра Бублика, после чего проиграл Лоренцо Музетти.

В середине сентября Маннарино уступил китайцу Ибину У на старте турнира в Ханчжоу.

Зато в августе 37-летний Маннарино выиграл по три матча на «Мастерсе» в Цинциннати и на US Open, благодаря чему вернулся в топ-60.

В этом году Адриан провел уже 67 матчей, и на этом месте у него 34 победу и 33 поражения.

Берреттини

Маттео в середине сентября вернулся в тур после очередной травмы.

Итальянец пропустил два с половиной месяца из-за проблемы с мышцами живота.

На турнире в Ханчжоу Берреттини не смог пройти первый круг, проиграв чеху Далибору Сврчине.

В Токио Берреттини выступил чуть лучше, но пока он все равно далек от своей оптимальной формы.

На «пятисотнике» в столице Японии Маттео в первом круге выиграл у Хауме Муньяра, а во втором уступил Касперу Рууду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 2.30, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: итальянцу определенно не повезло с соперником. Вязкий стиль игры француза может стать для Берреттини серьезной проблемой.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.