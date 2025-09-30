Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Алекса Де Минора в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 09:00 мск.
Синнер
Янник в четвертьфинале одержал уверенную победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:1, 7:5.
Зато перед этим у итальянца был не самый простой матч против француза Теренса Атмана — 6:4, 5:7, 6:0.
В первом круге Синнер одержал разгромную победу над хорватом Марином Чиличем — 6:2, 6:2.
В текущем сезоне Синнер провел 45 матчей, и на этом отрезке у него 40 побед и пять поражений.
В прошлом году Янник дошел в Пекине до финала, а в 2023-м стал победителем местного турнира.
Де Минор
Алекс в 1/4 финала играл против Якуба Меншика, которому не удалось завершить матч из-за травмы.
Чешский теннисист оказался от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу австралийца.
Во втором раунде у Де Минора была тяжелейшая встреча с Артуром Риндеркнешем.
Алекс вырвал победу только на решающем тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6.
В первом раунде Де Минор, как и ожидалось, спокойно обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:4, 6:0.
Де Минор провел в этом году уже 65 матчей, и на этом отрезке у него 47 побед и 17 поражений.
По итогам Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертьфинала, Алекс снова закрепился в топ-10. В Пекин он приехал в статусе восьмой ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.16, победу Де Минора букмекеры предлагают за 5.25.
Прогноз: Янник спокойно обыгрывал австралийца еще задолго до того, как стал звездой. Синнер ведет 10-0 в противостоянии с Де Минором. К сожалению, здесь нет интриги.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1.92.