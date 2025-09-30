прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.92

Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Алекса Де Минора в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 09:00 мск.

Синнер

Янник в четвертьфинале одержал уверенную победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:1, 7:5.

Зато перед этим у итальянца был не самый простой матч против француза Теренса Атмана — 6:4, 5:7, 6:0.

В первом круге Синнер одержал разгромную победу над хорватом Марином Чиличем — 6:2, 6:2.

В текущем сезоне Синнер провел 45 матчей, и на этом отрезке у него 40 побед и пять поражений.

В прошлом году Янник дошел в Пекине до финала, а в 2023-м стал победителем местного турнира.

Де Минор

Алекс в 1/4 финала играл против Якуба Меншика, которому не удалось завершить матч из-за травмы.

Чешский теннисист оказался от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу австралийца.

Во втором раунде у Де Минора была тяжелейшая встреча с Артуром Риндеркнешем.

Алекс вырвал победу только на решающем тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6.

В первом раунде Де Минор, как и ожидалось, спокойно обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:4, 6:0.

Де Минор провел в этом году уже 65 матчей, и на этом отрезке у него 47 побед и 17 поражений.

По итогам Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертьфинала, Алекс снова закрепился в топ-10. В Пекин он приехал в статусе восьмой ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.16, победу Де Минора букмекеры предлагают за 5.25.

Прогноз: Янник спокойно обыгрывал австралийца еще задолго до того, как стал звездой. Синнер ведет 10-0 в противостоянии с Де Минором. К сожалению, здесь нет интриги.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,0) за 1.92.