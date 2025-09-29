Тьену хватит двух сетов для победы над Музетти?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.62

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Лернера Тьена в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 14:00 мск.

Тьен

Лернер в предыдущем раунде спокойно обыграл итальянца Флавио Коболли (6:3, 6:2), который на старте турнира тормознул Андрея Рублева.

В первом круге Тьен одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 4:6, 6:3, 6:4.

Тьен седьмой раз в сезоне выиграл не менее двух матчей подряд.

При этом в пяти случаях он сделал это на харде.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Тьена пока остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Кроме того, Лернер прошел три раунда на «Мастерсе» в Торонто, обыграв Колтона Смита, Дениса Шаповалова и Райли Опелку.

Музетти

Лоренцо во втором круге спокойно остановил Адриана Маннарино.

Вопреки ожиданиям, итальянец отдал 37-летнему французу лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.

Зато в первом раунде у Музетти был тяжелейший матч против Джованни Мпетши-Перрикара.

Здесь он с трудом дожал двухметрового соперника только в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:4.

За несколько дней до пекинского «пятисотника» Музетти дошел до финала в Чэнду, повторив прошлогодний результат на китайском турнире. На этот раз он проиграл в решающем матче чилийцу Алехандро Табило (3:6, 6:2, 6:7).

Лучшим результатом Музетти на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.62, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: очевидно, что это не самый простой матч с точки зрения прогнозов, однако мы считаем, что итальянец проиграет талантливому американцу, который ранее в этом сезоне неоднократно доказывал, что способен конкурировать даже с соперниками из топ-10. Достаточно вспомнить победы Лернера над Сашей Зверевым, Андреем Рублевым, Беном Шелтоном и Даниилом Медведевым.

2.62 Победа Тьена Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.62 на матч Тьен — Музетти принесёт чистый выигрыш 1620₽, общая выплата — 2620₽

Рекомендуемая ставка: победа Тьена за 2.62.