Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Лернера Тьена в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 14:00 мск.
Тьен
Лернер в предыдущем раунде спокойно обыграл итальянца Флавио Коболли (6:3, 6:2), который на старте турнира тормознул Андрея Рублева.
В первом круге Тьен одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 4:6, 6:3, 6:4.
Тьен седьмой раз в сезоне выиграл не менее двух матчей подряд.
При этом в пяти случаях он сделал это на харде.
Лучшим результатом Тьена пока остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Кроме того, Лернер прошел три раунда на «Мастерсе» в Торонто, обыграв Колтона Смита, Дениса Шаповалова и Райли Опелку.
Музетти
Лоренцо во втором круге спокойно остановил Адриана Маннарино.
Вопреки ожиданиям, итальянец отдал 37-летнему французу лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.
Зато в первом раунде у Музетти был тяжелейший матч против Джованни Мпетши-Перрикара.
Здесь он с трудом дожал двухметрового соперника только в третьем сете — 7:6, 6:7, 6:4.
За несколько дней до пекинского «пятисотника» Музетти дошел до финала в Чэнду, повторив прошлогодний результат на китайском турнире. На этот раз он проиграл в решающем матче чилийцу Алехандро Табило (3:6, 6:2, 6:7).
Лучшим результатом Музетти на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.62, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.49.
Прогноз: очевидно, что это не самый простой матч с точки зрения прогнозов, однако мы считаем, что итальянец проиграет талантливому американцу, который ранее в этом сезоне неоднократно доказывал, что способен конкурировать даже с соперниками из топ-10. Достаточно вспомнить победы Лернера над Сашей Зверевым, Андреем Рублевым, Беном Шелтоном и Даниилом Медведевым.
Рекомендуемая ставка: победа Тьена за 2.62.