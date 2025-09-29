Американцы Тейлор Фриц и Дженсон Бруксби встретятся в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 10:00 мск.
Бруксби
Дженсон третий раз в этом году дошел до полуфинала на уровне основного тура.
Весной американец выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне, а летом дошел до финала на траве в Истборне.
В японской столице он пока не отдала ни одного сета.
На текущем турнире главным сюрпризом стала победа Бруксби над датчанином Хольгером Руне — 6:3, 6:3.
Во втором раунде он спокойно обыграл итальянца Лучано Дардери — 7:6, 6:1.
В первом круге Бруксби одержал победу над французом Юго Эмбером — 7:6, 6:3.
Фриц
Дженсон тем временем уже успел проиграть два сета на этой неделе.
В четвертьфинале, как и ожидалось, Фрицу пришлось понервничать в матче против Себастьяна Корды — 6:3, 6:7, 6:3.
В первом круге против Габриэлу Диалло американцу понадобился даже решающий тай-брейк — 4:6, 6:3, 7:6.
Во втором раунде Фриц одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 7:5, 7:6.
Перед «пятисотником» в Токио Тейлор уверенно обыграл Карлоса Алькараса и Сашу Зверева на Кубке Лейвера.
В текущем сезоне Фриц выиграл 31 из 41 матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 3.85, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: Тейлор уже дважды обыгрывал Дженсона ранее в этом году — сначала на харде на Australian Open, а потом на траве в Истборне. В обоих случаях Фриц уверенно разобрался с Бруксби. По всей видимости, в предстоящем матче он тоже подтвердит статус фаворита.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.