Фриц обыграет Бруксби и выйдет в финал токийского «пятисотника»?

прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 1.96

Американцы Тейлор Фриц и Дженсон Бруксби встретятся в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 10:00 мск.

Бруксби

Дженсон третий раз в этом году дошел до полуфинала на уровне основного тура.

Весной американец выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне, а летом дошел до финала на траве в Истборне.

В японской столице он пока не отдала ни одного сета.

На текущем турнире главным сюрпризом стала победа Бруксби над датчанином Хольгером Руне — 6:3, 6:3.

Прогнозы на теннис

Во втором раунде он спокойно обыграл итальянца Лучано Дардери — 7:6, 6:1.

В первом круге Бруксби одержал победу над французом Юго Эмбером — 7:6, 6:3.

Фриц

Дженсон тем временем уже успел проиграть два сета на этой неделе.

В четвертьфинале, как и ожидалось, Фрицу пришлось понервничать в матче против Себастьяна Корды — 6:3, 6:7, 6:3.

В первом круге против Габриэлу Диалло американцу понадобился даже решающий тай-брейк — 4:6, 6:3, 7:6.

Во втором раунде Фриц одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 7:5, 7:6.

Перед «пятисотником» в Токио Тейлор уверенно обыграл Карлоса Алькараса и Сашу Зверева на Кубке Лейвера.

В текущем сезоне Фриц выиграл 31 из 41 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 3.85, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: Тейлор уже дважды обыгрывал Дженсона ранее в этом году — сначала на харде на Australian Open, а потом на траве в Истборне. В обоих случаях Фриц уверенно разобрался с Бруксби. По всей видимости, в предстоящем матче он тоже подтвердит статус фаворита.

1.96 Победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Бруксби — Фриц принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.