Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 06:00 мск.

Вопреки ожиданиям, Даниил все-таки смог выйти во втором раунд пекинского «пятисотника».

В первом круге российский теннисист выиграл у Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.

Медведев весьма уверенно провел матч с британцем, в течение которого можно было заметить проблески его лучшего тенниса.

Интересно, что Медведев впервые с июня одержал победу над соперником из топ-50.

На прошлой неделе Даниил прошел лишь один раунд в Ханчжоу. Здесь он уверенно обыграл американца Нишеша Басаваредди, но уже в следующем матче уступил 196-й ракетке мира Ибину У.

В прошлом году Даниил дошел на «пятисотнике» в Пекине до полуфинала, а в 2023-м — до финала.

Алехандро в первом круге разгромил Камило Уго Карабельи.

Испанец отдал аргентинскому теннисисту всего лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

Это был первый матч Давидовича-Фокины после поражения от француза Артура Риндеркнеша во втором круге US Open.

В конце лета у него действительно был небольшой спад, который начался вскоре после «Мастерса» в Торонто.

Перед этим же Давидович-Фокина дошел до финала на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Кроме того, в начале сезона Алехандро остановился в шаге от титула на турнирах в Делрей-Бич и Акапулько, а также добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.78, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: Даниил действительно очень бодро провел матч против Норри, но, как говорится, не стоит обольщаться. Скорее всего, российский теннисист проиграет испанцу. Давидович-Фокина демонстрирует внушительный прогресс в текущем сезоне. К тому же, их предыдущая встреча, которая состоялась летом 2024-го в Монреале, завершилась победой Алехандро.

