прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.33

Американец Дженсон Бруксби сыграет против итальянца Лучано Дардери во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 05:00 мск.

Бруксби

Дженсон в первом раунде одержал победу над французом Юго Эмбером — 7:6, 6:3.

После травяного турнира в Истборне, на котором он уступил в финале Тейлору Фрицу, американец смог выиграть больше одного матча пока только на одном турнире.

В начале августа Бруксби дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати.

На US Open Бруксби проиграл во втором круге итальянцу Флавио Коболли.

Дженсон в начале года вернулся в тур после дисквалификации, из-за которой он пропустил почти два года.

По итогам первой половины текущего сезона Бруксби вернулся в топ-100.

Дардери

Лучано в стартовом матче одержал победу над японцем Есихито Нисиокой (7:6, 6:3), который в этом году проигрывает вообще всем.

Итальянец по итогам летней части сезона дебютировал в топ-30.

Дардери совершил прорыв в рейтинге во много благодаря успешным выступлениям на грунте.

В июле он выиграл турниры ATP 250 в шведском Бостаде и хорватском Умаге.

Но при этом в последнее время Дардери стал значительно лучше играть и на харде.

В августе Лучано выиграл один матч в Уинстон-Сейлеме и прошел два раунда на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 1.55, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: несмотря на прогресс итальянца, считаем, что в предстоящем матче у него будут проблемы. Скорее всего, Бруксби хватит двух сетов для победы над Дардери.

2.33 Победа Бруксби в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Бруксби в двух сетах за 2.33.