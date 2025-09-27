прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.90

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против австралийки Майи Джойнт во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 27 сентября, начало — в 07:30 мск.

Шнайдер

До старта в пекинском тысячнике Диана Шнайдер выступила на турнире в Сеуле, где сыграла два матча. В первом круге южнокорейского розыгрыша россиянка выиграла у американки Кэти Макналли (2:6, 6:2, 6:4).

В рамках второго круга Шнайдер уступила Сюзан Ламенс из Нидерландов (4:6, 4:6). В этом поединке российская теннисистка допустила три ошибки на собственной подаче, подач навылет не выполнила, но реализовала три брейк-пойнта из семи.

На Открытом чемпионате США Диана Шнайдер не прошла и одного круга, уступив в стартовой встрече немке Лауре Зигемунд (6:7, 6:2, 3:6).

Диана Шнайдер занимает 19 место в женской теннисной ассоциации.

Джойнт

Майя Джойнт вышла во второй круг пекинских соревнований после того, как одержала победу в матче против Хименес-Касинцевой из Андорры (6:3, 6:2).

На корте теннисистки провели 1 час 15 минут. За это время Майя Джойнт не выполнила

подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

На рейтинговом турнире в Сеуле Майя Джойнт сотворила сенсацию, пробившись в полуфинал. В финал австралийку не пустила польская теннисистка Ига Свентек (0:6, 2:6).

Майя Джойнт занимает в женской теннисной ассоциации 36 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Диану Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.90, победу Майю Джойнт букмекеры предлагают за 1.90.

Прогноз: Теннисистки примерно одного уровня, но последние матчи с участием Дианы Шнайдер не внушают оптимизма, а Майи Джойнт, напротив, вселяют уверенность. К тому же австралийка добралась до полуфинала в Сеуле, а на это стоит обратить внимание. Наша ставка — победа Майи Джойнт.

1.90 Победа Джойнт Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Победа Джойнт с коэффициентом 1.90.