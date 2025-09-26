Американец Лернер Тьен сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:30 мск.
Тьен
Лернер на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире в Ханчжоу.
Американец одержал волевую победу над аргентинцем Марианом Навоне и выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери, после чего уступил французу Валантену Руайе.
Тьен шестой раз в сезоне выиграл не менее двух матчей подряд на уровне основного тура.
Лучшим результатом 19-летнего теннисиста пока остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Что касается недавних турниров, то здесь стоит отметить «Мастерс» в Торонто, на котором Тьен выиграл три матча.
Серундоло
Франсиско по-прежнему находится рядом с топ-20, но надо признать, что во второй половине сезона он пока выступает не так успешно, как весной.
В конце августа аргентинский теннисист проиграл швейцарцу Жерому Киму во втором круге US Open.
Перед этим, правда, Серундоло выиграл два матча на «Мастерсе» Торонто (в 1/8 финала на смог завершить матч против Саши Зверева).
У Серундоло положительный баланс на харде в этом году — 12 побед и семь поражений.
Весной латиноамериканец дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.94, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.86.
Прогноз: это действительно сложный матч, однако мы все равно считаем, что талантливый американец способен остановить опытного аргентинца. Ранее в этом году Тьен обыгрывал таких соперников, как Даниил Медведева, Саша Зверев, Бен Шелтон и Андрей Рублев.
Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 2.89.