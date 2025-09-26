прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.36

Француз Корантен Муте сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 08:00 мск.

Муте

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Корантену не пришлось участвовать в квалификации пекинского «пятисотника».

Француз не так давно закрепился в топ-50. Более того, в текущей версии рейтинга он занимает 37-ю строчку.

В начале недели Муте дошел до полуфинала на турнире в китайском Ханчжоу, где проиграл Валантену Руайе.

Перед этим его соперниками были Артур Казо и Томас Этчеверри.

Прогнозы на теннис

Интересно, что в этом году у Муте пока положительный баланс на харде — 14 побед и 10 поражений.

Грикспор

Таллон тем временем очень слабо провел предыдущие несколько месяцев.

Более того, серия поражений нидерландского теннисиста составляет уже шесть матчей.

На прошлой неделе Грикспор проиграл японцу Таро Даниэлю на турнире в Чэнду.

Перед этим были поражения от Адриана Маннарино, Мартона Фучовича, Хамада Меджедовича и Томаса Этчеверри.

Спад в игре и результатах Грикспора начался сразу после победы на травяном турнире на Мальорке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 1.69, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: в июне Таллона выиграл у Корантена в финале турнира на Мальорке. Несмотря на то, что нидерландец слабо провел недавние матчи, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

2.36 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.