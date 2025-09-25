Микельсен и Куинн дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз и ставка на турнир в Токио, ставка за 2.03

Американцы Алекс Микельсен и Итан Куинн в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Микельсен

Алекс провел пока лишь один матч в этом месяце.

На прошлой неделе американский теннисист проиграл чеху Якубу Меншику на выставочном турнире Кубок Лейвера.

В последнее время Микельсену заметно не хватает стабильности.

В начале августа 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто, но перед этим проиграл Дэну Эвансу в стартовом матче на турнире в Вашингтоне.

Прогнозы на теннис

Но главным разочарованием стало поражение от аргентинца Франсиско Комесаны в первом круге US Open.

Эту неделю Микельсен проводит в статусе 32-й ракетки мира.

Куинн

Итан тем временем пробился в основную сетку токийского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе американский теннисист выиграл у японца Юты Симидзу и одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи.

На прошлой неделе Куинн проиграл соотечественнику Маркосу Гирону в первом круге турнира в Чэнду.

На US Open Куинн, как и Микельсен, тоже не прошел первый раунд, уступив швейцарцу Жерому Киму.

Перед этим 21-летний теннисист выиграл по одному матчу в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.61, победу Куинна букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: если и ставить на этот матч, то явно не на исход. Но можно предположить, что американцы проведет больше 22-х геймов.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.