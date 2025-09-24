Рахимова пройдет во второй тур турнира в Пекине?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.85

Итальянка Лючия Бронцетти сыграет против россиянки Камиллы Рахимовой в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 24 сентября, начало — в 07:30 мск.

Бронцетти

Лючия Бронцетти не может выиграть вот уже в третьем матче подряд. Последнее фиаско итальянка получила на Открытом чемпионате США. В первом круге US Open теннисистка уступила чешке Терезе Валентовой (3:6, 6:3, 4:6).

На корте спортсменки провели 2 часа 8 минут, за это время Бронцетти пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.

На турнире в Кливленде Бронцетти уступила швейцарке Виктории Голубич, а на соревнованиях в Цинциннати — американке Коко Гауфф.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Лючия Бронцетти занимает 73 место.

Рахимова

Камилла Рахимова также проигра в трех матчах подряд. На нью-йоркском мэйджоре россиянка дошла лишь до второго круга, на этой стадии Рахимова уступила австралийке Дарье Касаткиной (2:6, 6:4, 5:7).

На последнем турнире в Гвадалахаре Рахимова в двух сетах уступила колумбийке Марии Осорио Серрано (5:7, 5:7).

Время встречи продолжалось 1 час 51 минуту, за это время Рахимова выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В рейтинге WTA Камилла Рахимова занимает 89 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рахимову в этом матче можно поставить за 1.64, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 2.26.

Прогноз: Ранее теннисистки между собой не встречались, обе спортсменки не могут выиграть вот уже три матча подряд, в предстоящей игре предлагаем рискнуть в пользу российской теннисистки, так как Рахимова на завершившемся US Open прошла дальше, нежели Лючия Бронцетти.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.85.