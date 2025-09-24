Норвежец Каспер Рууд сыграет против японца Синтаро Мотидзуки в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.15 000 ₽Фрибет для новых игроков без депозитаЗабрать бонусАкция для новых игроков. 18+. Fonbet.ru
Рууд
Каспер на прошлой неделе обыграл американца Райли Опелку (6:4, 7:6) в рамках выставочного турнира Кубок Лейвера.
Это был первый матч норвежского теннисиста после провального выступления на Открытом чемпионате США.
В Нью-Йорке Рууд спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.
Несмотря на то, что у Рууда периодически случаются внезапные спады, сейчас все равно нельзя сказать, что он слабо проводит текущий сезон.
Во-первых, у него вполне солидный баланс — 30 побед и 12 поражений.
Во-вторых, весной Рууд стал победителем грунтового «Мастерса» в Мадриде, а за несколько месяцев до этого дошел до финала на «пятисотнике» в Далласе.
Мотидзуки
Синтаро тем временем четвертый год подряд попал в основную сетку домашнего «пятисотника».
Но здесь важно уточнить, что, как и в предыдущих случаях, он получил от организаторов wild card.
В 2022-м и 2024-м Мотидзуки проиграл в первом круге, тогда как в 2023-м он дошел до полуфинала.
Два года назад Мотидзуки выиграл на турнире в Токио у Томаса Этчеверри, Тейлора Фрица и Алексея Попырина, после чего уступил Аслану Карацеву.
В этом году японец провел уже 60 матчей. Сейчас у него 33 побед и 27 поражений.
В текущем сезоне 22-летний Мотидзуки выиграл лишь два матча на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.34, победу Мотидзуки букмекеры предлагают за 3.26.
Прогноз: Каспер любит удивлять, поэтому если и ставить на этот матч, то лучше на количество геймов или сетов. Японец вполне способен создать интригу.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.14.