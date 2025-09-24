прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.14

Норвежец Каспер Рууд сыграет против японца Синтаро Мотидзуки в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск.

Рууд

Каспер на прошлой неделе обыграл американца Райли Опелку (6:4, 7:6) в рамках выставочного турнира Кубок Лейвера.

Это был первый матч норвежского теннисиста после провального выступления на Открытом чемпионате США.

В Нью-Йорке Рууд спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону.

Несмотря на то, что у Рууда периодически случаются внезапные спады, сейчас все равно нельзя сказать, что он слабо проводит текущий сезон.

Во-первых, у него вполне солидный баланс — 30 побед и 12 поражений.

Во-вторых, весной Рууд стал победителем грунтового «Мастерса» в Мадриде, а за несколько месяцев до этого дошел до финала на «пятисотнике» в Далласе.

Мотидзуки

Синтаро тем временем четвертый год подряд попал в основную сетку домашнего «пятисотника».

Но здесь важно уточнить, что, как и в предыдущих случаях, он получил от организаторов wild card.

В 2022-м и 2024-м Мотидзуки проиграл в первом круге, тогда как в 2023-м он дошел до полуфинала.



Два года назад Мотидзуки выиграл на турнире в Токио у Томаса Этчеверри, Тейлора Фрица и Алексея Попырина, после чего уступил Аслану Карацеву.

В этом году японец провел уже 60 матчей. Сейчас у него 33 побед и 27 поражений.

В текущем сезоне 22-летний Мотидзуки выиграл лишь два матча на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.34, победу Мотидзуки букмекеры предлагают за 3.26.

Прогноз: Каспер любит удивлять, поэтому если и ставить на этот матч, то лучше на количество геймов или сетов. Японец вполне способен создать интригу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.14.