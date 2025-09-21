прогноз на матч турнира в Ханчжоу, ставка за 2.55

Американец Лернер Тьен сыграет против француза Валантена Руайе в четвертьфинале турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 10:00 мск.

Руайе

Валантен впервые в карьере прошел два раунда на турнире ATP.

Более того, француз стал автором пока что главной сенсации недели.

Во втором круге Руайе одержал победу над главным фаворитом турнира Андреем Рублевым.

Еще один удивительный факт заключается в том, что Руайе хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:4, 7:6.

В первом круге 24-летний теннисист ожержал волевую победу над американцем Александром Ковачевичем — 4:6, 7:6, 6:3.

Ранее в текущем сезоне Руайе дебютировал в первой сотне рейтинга, прежде всего, благодаря серии успешных выступлений на «челленджерах», тогда как на уровне основного тура в этом году он выиграл пока лишь пять матчей.

Тьен

Лернер тем временем уже шестой раз в этом году выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

В первом раунде у американца был непростой матч против Мариано Навоне, которому он проиграл весной на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Во втором круге Тьен спокойно обыграл итальянца Джулио Дзеппьери — 6:4, 6:3.

Всего в текущем сезоне 19-летний теннисист провел на харде 28 матчей и одержал 19 побед.

Ранее этом году Лернер обыгрывал Даниила Медведева, Александра Зверева, Бена Шелтона, Андрея Рублева и Дениса Шаповалова.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руайе в этом матче можно поставить за 2.22, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: в отличие от Рублева, американец, скорее всего, обыграет француза. Более того, считаем, что для победы над Руайе ему хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Тьена в двух сетах за 2.55.