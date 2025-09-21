прогноз на финал турнира в Сеуле, ставка за 1.93

Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против Екатерины Александровой в финале турнира в Сеуле. Матч пройдёт 21 сентября, начало — в 11:00 мск.

Свентек

Вторая ракетка мира на турнире в Сеуле не проиграла ни одного сета. Ига Свентек в полуфинале пятисотника одержала победу над австралийкой Майей Джойнт, отдав сопернице лишь два гейма (6:0, 6:2).

Ига Свентек управилась с конкуренткой за 1 час и 7 минут. Полячка допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

В четвертьфинале южнокорейского розыгрыша Ига Свентек переиграла чешку Барбору Крейчикову (6:0, 6:3).

Прогнозы на теннис

В стартовой игре Сеула Свентек нанесла поражение румынке Соране Кырстя (6:3, 6:2).

Александрова

Екатерина Александрова вышла в финал турнира в Сеуле, переиграв в полуфинале чешку Катерину Синякову (6:4, 6:2). На корте девушки провели 1 час 42 минуты. Отметим, что россиянка вышла в свой 12-й финал на уровне WTA.

В полуфинальной битве Александрова выполнила один эйс, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В четвертьфинале Екатерина Александрова оказалась сильнее Эллы Зайдель (6:2, 6:3).

В стартовой игре розыгрыша россиянка Екатерина Александрова одержала волевую победу над Луи Боиссон из Франции (4:6, 6:2, 6:2). Нашей теннисистке потребовалось 2 часа и 2 минуты, чтобы сломить сопротивление соперницы.

В рейтинге WTA Екатерина Александрова занимает 11 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.15, победу Александровой букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: В нынешнем теннисном сезоне спортсменки пересекались между собой дважды: в немецком Бад Хомбурге и US Open. Обе встречи остались за польской теннисисткой. Есть большая вероятность, что польская теннисистка снова возьмет вверх над россиянкой. Ставим на победу Иги Свентек.

1.93 Ф1 (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.93.