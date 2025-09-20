прогноз на матч турнира в Ханчжоу, ставка за 1.93

Американец Себастьян Корда сыграет против китайца Ибина У во втором круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:30 мск.

Ибин У

Китайский теннисист в первом раунде одержал волевую победу над французом Адрианом Маннарино — 4:6, 7:6, 7:5.

Ибин почти не играл в прошлом сезоне и пропустил начало текущего, из-за чего в какой-то момент оказался в третьей сотне рейтинга. Эту неделю он проводит в статусе 196-й ракетки мира.

Но в его случае точно не стоит обращать внимание на рейтинг.

В этом году Ибин провел 31 матч и одержал 23 победы.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом китайца пока остается выход в третий круг «пятисотника» в Вашингтоне. В столице США он выиграл у Гаэля Монфиса и Алексея Попырина, после чего уступил Даниилу Медведеву.

Главной неудачей Ибина стало поражение от швейцарца Жерома Кима в решающем раунде квалификации US Open.

Корда

Себастьян в стартовом матче выиграл у австралийца Адама Уолтона — 7:5, 6:3.

Летом американец пропустил два с половиной месяца из-за травмы ноги. Именно это стало причиной его падения в рейтинге за пределы топ-70.

Корда вернулся в тур в середине августа на турнире в Уинстон-Сейлеме, на котором он добрался до полуфинала, но при этом не вышел на матч против Мартона Фучовича из-за болезни.

Кроме того, на Открытом чемпионате США Корда не смог завершить матч первого круга против Кэмерона Норри, снявшись при счете 2-0 по сетам в пользу соперника.

В этом году Корда провел пока лишь 26 матчей. Сейчас у него 15 побед и 11 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ибина У в этом матче можно поставить за 2.65, победу Корды букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: китаец способен не только навязать борьбу, но и тормознуть американского теннисиста. Здесь лучше взять ставку без учета исхода. Корде будет сложно подтвердить статус фаворита.

1.93 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.