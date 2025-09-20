прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 1.92

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара во втором круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 11:30 мск.

Шевченко

Саша всего лишь пятый раз в сезоне прошел первый раунд на уровне основного тура.

Пока что лучшим результатом представителя Казахстана остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Кицбюэле. В остальных случаях ему не удалось преодолеть второй круг.

В первом раунде текущего турнира соперником Шевченко был Гаэль Монфис, который был вынужден сняться в начале третьего сета из-за травмы голеностопа.

На харде лучшим результатом Шевченко в этом году пока остается выход в финал «челленджера» в Самтере (США).

Мпетши-Перрикар

Джованни в первом круге одержал волевую победу над австрийцем Филипом Мисоличем — 3:6, 6:1, 6:4.

У француза пока отрицательный баланс в этом году, но при этом он по-прежнему входит в топ-40.

Мпетши-Перрикар одердал 18 побед и потерпел 19 поражений.

В текущем сезоне двухметровый теннисист до сих пор смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах ATP.

В январе Мпетши-Перрикар дошел до полуфинала в Брисбене, а в августе — на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.53, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: в этом году и в прошлом Саша проиграл французу на грунте в Бордо. Однако оба матча получились непростыми и для Мпетши-Перрикара. Очевидно, что Шевченко способен как минимум навязать борьбу и создать интригу.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.