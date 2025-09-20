прогноз на матч турнирв в Ханчжоу, ставка за 2.05

Далибор Сврчина из Чехии сыграет против китайца Чжичжэнь Чжана во втором круге турнира в Ханчжоу. Матч пройдёт 20 сентября, начало — в 14:30 мск.

Сврчина

Далибор Сврчина в первом круге китайского розыгрыша переиграл итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:3).

В этой встрече чех 1 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк пойнта из шести.

В Ханчжоу Сврчина не смог также пройти отборочные матчи, проиграв итальянцу Джулио Зеппиери (1:6, 4:6). В следующем поединке чех уступил казаху Тимофею Скатову (0:6, 6:4, 2:0).

Далибор Сврчина занимает 99 место в мировом рейтинге.

Чжан

На турнире в Ханчжоу Чжану удалось прервать четрехматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры в Индиан Уэллсе, Дубае, Дохе и Марселе.

В китайском розыгрыше Ханчжоу Чжичжэнь Чжан стартовал с победы в матче против Бу Юнчаокете (6:7, 6:4, 7:6). На корте спортсмены провели 2 часа 50 минут.

В этом поединке Чжан 15 раз подал навылет, допустил 8 ошибоок и реализовал один брейк-

пойнт из четырех.

На данный момент Чжичжэнь Чжан занимает 192 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжан в этом матче можно поставить за 1.60, победу Сврчины букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: Сврчан может сыграть на классе в предстоящей игре. Ставим на уверенную побеу с чешского теннисиста.

2.05 Ф1 (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.05.