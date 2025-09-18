прогноз на матч турнир в Ханчжоу (Китай), ставка за 2.06

Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Адама Уолтона в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 05:00 мск.

Уолтон

Адам по итогам летнего отрезка сезона наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга.

Эту неделю австралийский теннисист начал в статусе 76-й ракетки мира.

В середине июля Уолтон дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе.

Вскоре после этого он выиграл один матч на «Мастерсе» в Торонто и дошел до третьего раунда в Цинциннати.

На Открытом чемпионате США Уолтон в первом раунде одержал победу над Юго Эмбером, а во втором проиграл Коулмену Вонгу.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Адам провел на харде уже 50 матчей. На этом отрезке у него 31 победа и 19 поражений.

Корда

Себастьян тем временем провел лишь 25 матчей в текущем сезоне. Сейчас у него 14 побед и 11 поражений.

Летом американскому теннисисту пришлось пропустить два с половиной месяца из-за травмы ноги. Именно это стало причиной его падения в рейтинге за пределы топ-70.

Корда вернулся в тур в середине августа на турнире в Уинстон-Сейлеме, на котором он дошел до полуфинала, но в итоге на матч против Мартона Фучовича не смог выйти из-за болезни.

Ну а Открытом чемпионате США Корда не смог завершить матч первого круга против Кэмерона Норри, снявшись при счете 2-0 по сетам в пользу соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Уолтона в этом матче можно поставить за 2.62, победу Корды букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: сложно сказать, смог ли американец восстановиться или его по-прежнему что-то беспокоит. Но в любом случае Уолтон способен навязать Корде борьбу и создать интригу.

2.06 Тотал геймов больше 23,5

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.