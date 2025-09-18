Свентек переиграет соперницу в двух сетах?

прогноз на матч WTA в Сеуле, ставка за 2.10

Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против румынки Сораны Кырстя во втором круге в Сеуле. Матч пройдёт 18 сентября, начало — в 09:30 мск.

Свентек

Ига Свентек — главная претендентка на титул корейского розыгрыша, польская теннисистка стартует со второго раунда в Сеуле благодаря высокому рейтингу в женской теннисной ассоциации.

На завершившемся нью-йоркском мэйджоре Свентек дошла до четвертьфинала, где уступила американке Аманде Анисимовой (4:6, 3:6).

На US Open польская теннисистка обыграла таких соперниц как, Екатерина Александрова и Анна Калинская из России, Сюзан Ламенс из Нидерландов, Эмилиана Аранго из Колумбии.

До встречи с Амандой Анисимовой полячка выдала десятиматчевую победную серию, включая триумф в Цинциннати.

Прогнозы на теннис

Ига Свентек занимает второе место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Кырстя

В первом круге турнира в Сеуле Сорана Кырстя в двух сетах выиграла у россиянки Анастасии Захаровой (6:3, 6:1). На корте девушки провели 1 час 13 минут.

Румынская теннисистка два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

На Открытом чемпионате США Сорана Кырстя смогла пройти лишь один круг, выиграв у аргентинки Соланы Сьерры (7:5, 6:0), но затем проиграв чешке Каролине Муховой (6:7, 7:6, 4:6).

В рейтинге WTA Сорана Кырстя занимает 66 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.08, победу Кырсти букмекеры предлагают за 8.00.

Прогноз: В последние три теннисных сезона Свентек и Кырстя встречалсь между собой пять раз и во всех поединках польская теннисистка выходила победительницей. Ига Свентек чаще всего побеждала соперницу в двух сетах, ставим на очередную крупную победу второй ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-6.5) с коэффициентом 2.10.