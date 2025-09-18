Шнайдер не пустит соперницу в четвертьфинал Сеула?

прогноз на матч WTA в Сеуле, ставка за 1.85

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против Сюзан Ламенс из Нидерландов во втором круге в Сеуле. Матч пройдёт 18 сентября, начало — в 08:00 мск.

Шнайдер

В первом круге рейтингового турнира в Сеуле Диана Шнайдер одержала волевую победу американку Кэти Макналли (2:6, 6:2, 6:4). Встреча длилась 2 часа 21 минуту.

Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов.

К слову, недавно Диана Шнайдер смогла выиграть турнир в мексиканском Монтеррее, в финале россиянка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову (6:3, 4:6, 6:4).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Диана Шнайдер занимает 19 место.

Ламенс

Теннисистке из Нидерландов хватило двух сетов, чтобы обыграть немецкую соперницу Татьяну Марию, отдав ей пять геймов (6:4, 6:1). На корте девушки провели 1 час 25 минут.

Сюзан Ламенс выполнила один эйс, допустила семь ошибок на собственной подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

Перед стартом на рейтинговом турнире в Сеуле Ламенс выступила на Открытом чемпионате США. На US Open спортсменки из Нидерландов дошла до второго круга, уступив одной из лучших теннисисток планеты Иге Свентек (1:6, 6:4, 4:6).

В рейтинге WTA Сюзан Ламенс занимает 64 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.32, победу Ламенс букмекеры предлагают за 3.42.

Прогноз: В прошлом теннисном сезоне спортсменки встречались в Гонконге, в той встрече Шнайдер переиграла Ламенс в трёх сетах. Россиянка подходит к предстоящему поединку в качестве фаворитки и мы уверены в победе Дианы Шнайдер.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.85.