Тиафо — Меншик. Ставка (к. 1.94) и прогноз на Кубок Дэвиса 14 сентября 2025 года

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против чеха Якуба Меншика в рамках первого раунда Кубка Дэвиса. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис конкретно разочаровал в первый день, проиграв Иржи Легечке.

Американец, по сути, почти без борьбы отдал принципиальный матч — 3:6, 2:6.

Несмотря на то, что Тиафо проводит этот сезон не так успешно, как предыдущий, его игра в матче против Легечки все равно разочаровала.

Тиафо, как известно, не смог защитить прошлогодний полуфинал на US Open. На этот раз он проиграл в третьем круге Яну-Леннарду Штруффу.

Прогнозы на теннис

Кроме того, Фрэнсис не смог защитить финал на «Мастерсе» в Цинциннати. Здесь он тоже сошел после третьего раунда.

Интересно, что на уровне Кубка Дэвиса серия поражений Тиафо составляет уже четыре матча.

Меншик

Якуб тем временем тоже совсем не впечатлил в первом матче.

Меншик потерпел поражение от Тейлора Фрица — 4:6, 3:6,

Перед этим чешский теннисист стал одним из главных неудачников US Open.

Меншик сенсационно проиграл во втором круге французу Юго Бланше, который только после турнира в Нью-Йорке поднялся в рейтинге на 144-ю строчку.

В августе 20-летний теннисист слабо выступил на «Мастерсе» в Торонто и не доиграл матч против итальянца Луки Нарди в третьем круге «тысячника» в Цинциннати.

При этом Меншик по-прежнему находится в топ-20. Во многом благодаря победе на «Мастерсе» в Майами (в финале обыграл Новака Джоковича) и выходу в финал «тысячника» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.99, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: этот матч может стать ключевым в американо-чешском противостоянии, а этом значит, что встреча Тиафо и Меншика, скорее всего, получится получится максимально напряженной. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество сетов или геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.