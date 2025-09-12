Стефанини — Френх. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 12 сентября 2025 года

Полька Магдалена Френх сыграет против итальянки Лукреции Стефанини во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стефанини — Френх, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Стефанини

Лукреция в первом раунде одержала победу над бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс, для которой это был первый матч после травмы.

Итальянка переиграла американскую теннисистку в трехсетовом матче — 6:4, 4:6, 6:1.

С учетом квалификации Стефанини провела в Гвадалахаре уже три матча. В отборе она спокойно обыграла американку Сачию Викери и представительницу Финляндии Анастасию Куликову.

Прогнозы на теннис

Лукреция всего лишь второй раз в сезоне прошла раунд на уровне основного тура. В июле 27-летняя теннисистка выиграла один матч на турнире в Праге.

Стефанини начала неделю в статусе 148-й ракетки мира. Выше 99-й строчки она пока не поднималась.

Френх

Магдалена попала в список первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

Френх — действующая чемпионка турнира в Гвадалахаре. В прошлом году она проиграла здесь лишь один сет.

Этот сезон польская теннисистка проводит не так успешно, как предыдущий. Достаточно взглянуть на ее баланс — 12 побед и 22 поражения.

Лучшим результатом Френх в этом году пока остается выход в третий круг на Australian Open и US Open. Еще два матча она выиграла на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стефанини в этом матче можно поставить за 2.83, победу Френх букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: учитывая спад в игре польской теннисистки, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Вполне вероятно, что Стефанини воспользуется проблемами соперницы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.