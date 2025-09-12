Харрис — Онклен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

Харрис
В первом круге соперником британца был Денис Евсеев.
Билли выиграл первый сет и вел 4:0 во втором, когда представитель Казахстана отказался от продолжения борьбы.
Во втором раунде Харрис одержал победу над французом Артуром Геа — 7:5, 7:6.
Победная серия Харриса теперь составляет семь матчей. На прошлой неделе он выиграл «челленджер» во французском Кассисе.
В текущем сезоне Билли сыграл на харде уже 45 матчей. На этом отрезке у него 28 побед и 17 поражений.
В этом году Харрис демонстрирует свои лучшие результаты на «челленджерах». На уровне основного тура его главным успехом в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал травяного турнира в Истборне.
Онклен
Готье тем временем тоже провел пока два неполных матча.
В первом круге бельгийский теннисист одержал победу над россиянином Ильей Симакиным — 6:2, 6:4.
Во втором раунде его соперником был Джеймс Маккейб. Онклен вел 6:1, 4:1, когда австралиец решил сняться с матча.
Интересно, что в этом году Онклен до сих пор провел на харде лишь девять матчей. При этом в январе ему удалось пройти тяжелейшую квалификацию на Australian Open.
Эту неделю Готье начал в статусе 215-й ракетки мира. Выше 192-й строчки он пока не поднимался.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 1.99, победу Онклена букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на количество геймов или сетов. Не факт, что британец сможет продлить победную серию.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.