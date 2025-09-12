ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Харрис продлит победную серию?

    Харрис — Онклен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гуанчжоу 12 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Харрис — Онклен
    Билли Харрис
    Британец Билли Харрис сыграет против бельгийца Готье Онклена в четвертьфинале «челленджера» в Гуанчжоу (Китай). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харрис — Онклен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Харрис

    В первом круге соперником британца был Денис Евсеев.

    Билли выиграл первый сет и вел 4:0 во втором, когда представитель Казахстана отказался от продолжения борьбы.

    Во втором раунде Харрис одержал победу над французом Артуром Геа — 7:5, 7:6.

    Победная серия Харриса теперь составляет семь матчей. На прошлой неделе он выиграл «челленджер» во французском Кассисе.

    В текущем сезоне Билли сыграл на харде уже 45 матчей. На этом отрезке у него 28 побед и 17 поражений.

    В этом году Харрис демонстрирует свои лучшие результаты на «челленджерах». На уровне основного тура его главным успехом в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал травяного турнира в Истборне.

    Онклен

    Готье тем временем тоже провел пока два неполных матча.

    В первом круге бельгийский теннисист одержал победу над россиянином Ильей Симакиным — 6:2, 6:4.

    Во втором раунде его соперником был Джеймс Маккейб. Онклен вел 6:1, 4:1, когда австралиец решил сняться с матча.

    Интересно, что в этом году Онклен до сих пор провел на харде лишь девять матчей. При этом в январе ему удалось пройти тяжелейшую квалификацию на Australian Open.

    Эту неделю Готье начал в статусе 215-й ракетки мира. Выше 192-й строчки он пока не поднимался.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 1.99, победу Онклена букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на количество геймов или сетов. Не факт, что британец сможет продлить победную серию.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

    Харрис — Онклен: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 12.09.202506:00. Харрис продлит победную серию?
