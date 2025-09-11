Осорио — Йович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

Колумбийка Камила Осорио сыграет против американки Ивы Йович во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осорио — Йович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Осорио

Камила в первом раунде выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой — 7:5, 7:5.

Колумбийка слабо провела предыдущие несколько месяцев, но при этом по-прежнему находится в топ-70.

После майского турнира в Рабате, на котором она дошла до полуфинала, Осорио до сих пор выиграла лишь два матча.

В конце июля латиноамериканка прошла раунд на «тысячнике» в Монреале — после победы над Бернардой Перой проиграла Даяне Ястремской.

Прогнозы на теннис

В Цинциннати Осорио обыграла японку Моюку Утидзиму, после чего должна была встретиться с Аленой Остапенко, но в итоге не смогла выйти на матч.

На US Open Осорио проиграла в первом круге новозеландке Лулу Сун.

Но также стоит обратить внимание, что в прошлом году Камила дошла до полуфинала на турнире в Гвадалахаре.

Йович

Ива в первом круге одержала победу над полькой Катажиной Кавой — 6:4, 4:6, 6:3.

Американка прошла хотя бы раунд на четвертом турнире WTA подряд. Здесь важно уточнить, что ей всего лишь 17 лет.

Кроме того, в середине июня Йович выиграла травяной турнир WTA 125 в британском Илкли, а также прошла сложную квалификацию на Уимблдоне.

Лучшим результатом Йович в текущем сезоне пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Цинциннати. Во втором круге она выиграла у чешки Линды Носковой. После этого Ива взяла сет у чемпионки Уимблдона-2024 Барборы Крейчиковой.

Эту неделю Йович начала в статусе 73-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осорио в этом матче можно поставить за 2.18, победу Йович букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: Ива, безусловно, талантлива, но пока что ей часто не хватает опыта, чем и может воспользоваться ее соперница. Но оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.