    17-летняя Осорио выйдет в четвертьфинал «пятисотника» в Гвадалахаре?

    Осорио — Йович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Осорио — Йович
    Ива Йович
    Колумбийка Камила Осорио сыграет против американки Ивы Йович во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осорио — Йович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 11 Сентября 2025 года

    Мария Осорио

  • Колумбия
    •  Мария Осорио 21:00 Ива Йович

    Ива Йович

  • США
    Осорио

    Камила в первом раунде выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой — 7:5, 7:5.

    Колумбийка слабо провела предыдущие несколько месяцев, но при этом по-прежнему находится в топ-70.

    После майского турнира в Рабате, на котором она дошла до полуфинала, Осорио до сих пор выиграла лишь два матча.

    В конце июля латиноамериканка прошла раунд на «тысячнике» в Монреале — после победы над Бернардой Перой проиграла Даяне Ястремской.

    Прогнозы на теннис

    В Цинциннати Осорио обыграла японку Моюку Утидзиму, после чего должна была встретиться с Аленой Остапенко, но в итоге не смогла выйти на матч.

    На US Open Осорио проиграла в первом круге новозеландке Лулу Сун.

    Но также стоит обратить внимание, что в прошлом году Камила дошла до полуфинала на турнире в Гвадалахаре.

    Йович

    Ива в первом круге одержала победу над полькой Катажиной Кавой — 6:4, 4:6, 6:3.

    Американка прошла хотя бы раунд на четвертом турнире WTA подряд. Здесь важно уточнить, что ей всего лишь 17 лет.

    Кроме того, в середине июня Йович выиграла травяной турнир WTA 125 в британском Илкли, а также прошла сложную квалификацию на Уимблдоне.  

    Лучшим результатом Йович в текущем сезоне пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Цинциннати. Во втором круге она выиграла у чешки Линды Носковой. После этого Ива взяла сет у чемпионки Уимблдона-2024 Барборы Крейчиковой.  

    Эту неделю Йович начала в статусе 73-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осорио в этом матче можно поставить за 2.18, победу Йович букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: Ива, безусловно, талантлива, но пока что ей часто не хватает опыта, чем и может воспользоваться ее соперница. Но оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

