  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Приданкина впервые пройдет раунд на «пятисотнике»?

    Хименес-Касинцева — Приданкина. Ставка (к. 2.56) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Хименес-Касинцева — Приданкина
    Елена Приданкина
    Россиянка Елена Приданкина сыграет против представительницы Андорры Виктории Хименес-Касинцевой в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хименес-Касинцева — Приданкина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 09 Сентября 2025 года

    Виктория Хименес Касинцева

  • Андорра
    •  Виктория Хименес Касинцева 00:30 Елена Приданкина

    Елена Приданкина

  • Россия
    •

    Хименес-Касинцева

    Виктория пробилась в основную сетку мексиканского «пятисотника» через квалификацию.   

    В отборе теннисистка из Андорры спокойно обыграла 702-ю ракетку мира Марию Фернанду Оливу и канадку Кадэнси Брэйс.

    На прошлой неделе Хименес-Касинцева прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Камиллой Рахимовой проиграла 305-й ракетке мира Алане Смит.

    Прогнозы на теннис

    На харде лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве. Кроме того, она прошла квалификацию на US Open.

    Приданкина

    Елена пока что находится за пределами топ-200, поэтому ей тоже пришлось играть в квалификации.

    В первом раунде отбора россиянка разгромила мексиканку Абрил Карденас, а во втором с трудом выиграла у Аланы Смит.

    Приданкина впервые в сезоне сыграет на уровне основного тура.

    Ранее в этом году 20-летняя теннисистка демонстрировала свои лучшие результаты на турнирах ITF.

    На прошлой неделе Приданкина, как и Хименес-Касинцева, выиграла один матч на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Мариной Стакушич уступила уступила Эмилиане Аранго.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хименес-Касинцеву в этом матче можно поставить за 1.51, победу Приданкиной букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: Елена ранее уже дважды встречалась с Викторией. В 2023 году она обыграла теннисистку из Андорры на харде в Лозаде, а в этом сезоне Хименес-Касинцева не смогла завершить матч в Трнаве, снявшись при счете 5:1 в пользу Приданкиной. В общем, у Елены есть отличный шанс пройти раунд на уровне WTA 500.

    Рекомендуемая ставка: победа Приданкиной за 2.56.

    Хименес-Касинцева — Приданкина: прогноз и ставка за 2.56, статистика, коэффициенты матча 09.09.202500:30. Приданкина впервые пройдет раунд на «пятисотнике»?
