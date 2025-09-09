Хименес-Касинцева — Приданкина. Ставка (к. 2.56) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

Виктория Хименес Касинцева
Елена Приданкина
Хименес-Касинцева
Виктория пробилась в основную сетку мексиканского «пятисотника» через квалификацию.
В отборе теннисистка из Андорры спокойно обыграла 702-ю ракетку мира Марию Фернанду Оливу и канадку Кадэнси Брэйс.
На прошлой неделе Хименес-Касинцева прошла один раунд на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Камиллой Рахимовой проиграла 305-й ракетке мира Алане Смит.
На харде лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве. Кроме того, она прошла квалификацию на US Open.
Приданкина
Елена пока что находится за пределами топ-200, поэтому ей тоже пришлось играть в квалификации.
В первом раунде отбора россиянка разгромила мексиканку Абрил Карденас, а во втором с трудом выиграла у Аланы Смит.
Приданкина впервые в сезоне сыграет на уровне основного тура.
Ранее в этом году 20-летняя теннисистка демонстрировала свои лучшие результаты на турнирах ITF.
На прошлой неделе Приданкина, как и Хименес-Касинцева, выиграла один матч на турнире WTA 125 в Гвадалахаре — после победы над Мариной Стакушич уступила уступила Эмилиане Аранго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хименес-Касинцеву в этом матче можно поставить за 1.51, победу Приданкиной букмекеры предлагают за 2.56.
Прогноз: Елена ранее уже дважды встречалась с Викторией. В 2023 году она обыграла теннисистку из Андорры на харде в Лозаде, а в этом сезоне Хименес-Касинцева не смогла завершить матч в Трнаве, снявшись при счете 5:1 в пользу Приданкиной. В общем, у Елены есть отличный шанс пройти раунд на уровне WTA 500.
Рекомендуемая ставка: победа Приданкиной за 2.56.