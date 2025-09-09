ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хаддад обыграет соперницу со счетом 6:0, 6:0?

    Хаддад — Тона. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч первого круга в Сан-Паулу 9 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Хаддад — Тона
    Хаддад Майя
    Хаддад Майа из Бразилии сыграет против Марианы Тона из Италии в первом круге в Сан-Паулу. Матч пройдёт 9 сентября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хаддад — Тона, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хаддад

    Бразильская теннисистка Хаддад Майа успешно выступила на Открытом чемпионате США. Спортсменка на нью-йоркском мэйджоре переиграла британку Сонай Картал (6:3, 1:6, 6:1), швейцарку Викторию Голубич (6:1, 6:4) и гречанку Марию Саккари (6:1, 6:2).

    В четвертьфинал US Open Хаддад Майю не пустила четвёртая ракетка Аманда Анисимова из США (0:6, 3:6).

    На корте теннисистки провели 1 час 16 минут. Бразильская теннисистка по ходу поединка один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

    Хаддад Майа в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 27 место.

    Тона

    На турнире в Сан-Паулу Мариана Тона стартовала с квалификационных матчей. В полуфинале отбора итальянка одержала победу в матче против Петры Риволи из Бразилии (7:5, 2:6, 6:3).

    • В финале квалификации итальянская теннисистка нанесла поражение Лиан Тран из Нидерландов (7:5, 4:6, 6:4). На корте девушки провели 2 часа 43 минуты.

    Мариана Тона четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала
    семь брейк-пойнтов.

    На данный момент теннисистка занимает 409 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Хаддад в этом матче можно поставить за 1.03, победу Тоны букмекеры предлагают за 13.00.

    Прогноз: Мариана Тона с трудом выступила в квалификационных матчах турнира в Сан-Паулу. В первом круге рейтингового турнира теннисистке будет противостоять сильная спортсменка из Бразилии Хаддад Майя. Ожидаем разгромную победу со стороны бразильской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.80.

    Хаддад — Тона: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 09.09.202516:00. Хаддад обыграет соперницу со счетом 6:0, 6:0?
