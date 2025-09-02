Дардери — Арнабольди. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Генуе 2 сентября 2025 года

Дардери
Лучано более чем достойно проводить сезон, достаточно сказать, что не так давно он снова приблизился к дебюту в топ-30.
Несмотря на это, итальянец все равно решил заглянуть на скромный турнир в Генуе.
Это говорит о том, что Дардери старается использовать любую возможность сыграть на грунте.
Ранее в этом сезоне он провел на этом покрытии 38 матчей. На этом отрезке у Лучано 26 побед и 12 поражений.
Ну самое главное, в 2025-м Дардери выиграл три грунтовых турнира категории ATP 250 — в Марракеше, Бостаде и Умаге.
Арнабольди
Федерико когда-то был в топ-200, но эту неделю он начал в четвертой сотне рейтинга.
В этом сезоне у итальянца пока что отрицательный баланс — 14 побед и 25 поражений.
Более того, текущая серия поражений Арнабольди составляет уже десять матчей.
После «челленджера» в Перудже, который состоялся еще в первой половине июня, 25-летний теннисист до сих пор не одержал ни одной победы.
Также стоит добавить, что в предыдущих сезонах Арнабольди ни разу не проходил первый круг на «челленджере» в Генуе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Дардери не будет проблем в предстоящем матче. На победу Арнабольди можно поставить за 6.50.
Прогноз: скорее всего, Лучано продлит серию поражений соотечественника. Но при этом до разгрома может и не дойти.
Рекомендуемая ставка: победа Дардери + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.