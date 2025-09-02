ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт МореноМорено в «Сочи»: сгорел на работе. Сможет ли Осинькин оставить южан в РПЛ? Тони ФергюсонЧерная полоса закончена. Первая победа Фергюсона за 9 боев, добытая вне UFC Нико УильямсОни остаются. Как продления контрактов изменили расклад на трансферном рынке
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 16:24
    • Ейсон Гусман перешел из «Торпедо» в чемпионат Бразилии
  • 15:14
    • «Сочи» подписал контракт с защитником Неманьей Стоичем
  • 14:13
    • Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера «Сочи»
  • 12:35
    • «Чемпионат»: Валентин Пальцев ведет переговоры с «Краснодаром»
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
    Все новости спорта

    Дардери продлит серию поражений Арнабольди?

    Дардери — Арнабольди. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Генуе 2 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Дардери — Арнабольди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лучано Дердери
    Итальянцы Лучано Дердери и Федерико Арнабольди встретятся в первом круге «челленджера» в Генуе (Италия). Матч пройдет 2 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Арнабольди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дардери

    Лучано более чем достойно проводить сезон, достаточно сказать, что не так давно он снова приблизился к дебюту в топ-30.  

    Несмотря на это, итальянец все равно решил заглянуть на скромный турнир в Генуе.

    Это говорит о том, что Дардери старается использовать любую возможность сыграть на грунте.

    Ранее в этом сезоне он провел на этом покрытии 38 матчей. На этом отрезке у Лучано 26 побед и 12 поражений.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Ну самое главное, в 2025-м Дардери выиграл три грунтовых турнира категории ATP 250 — в Марракеше, Бостаде и Умаге.

    Арнабольди

    Федерико когда-то был в топ-200, но эту неделю он начал в четвертой сотне рейтинга.

    В этом сезоне у итальянца пока что отрицательный баланс — 14 побед и 25 поражений.

    Более того, текущая серия поражений Арнабольди составляет уже десять матчей.

    После «челленджера» в Перудже, который состоялся еще в первой половине июня, 25-летний теннисист до сих пор не одержал ни одной победы.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Также стоит добавить, что в предыдущих сезонах Арнабольди ни разу не проходил первый круг на «челленджере» в Генуе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Дардери не будет проблем в предстоящем матче. На победу Арнабольди можно поставить за 6.50.

    Прогноз: скорее всего, Лучано продлит серию поражений соотечественника. Но при этом до разгрома может и не дойти.

    Рекомендуемая ставка: победа Дардери + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Риди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Уэска — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Музетти — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Леганес — Депортиво
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Котов — Виртанен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Будков-Кьер — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дардери — Арнабольди: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 02.09.202512:00. Дардери продлит серию поражений Арнабольди?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры