Дардери — Арнабольди. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Генуе 2 сентября 2025 года

Итальянцы Лучано Дердери и Федерико Арнабольди встретятся в первом круге «челленджера» в Генуе (Италия). Матч пройдет 2 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Арнабольди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дардери

Лучано более чем достойно проводить сезон, достаточно сказать, что не так давно он снова приблизился к дебюту в топ-30.

Несмотря на это, итальянец все равно решил заглянуть на скромный турнир в Генуе.

Это говорит о том, что Дардери старается использовать любую возможность сыграть на грунте.

Ранее в этом сезоне он провел на этом покрытии 38 матчей. На этом отрезке у Лучано 26 побед и 12 поражений.

Ну самое главное, в 2025-м Дардери выиграл три грунтовых турнира категории ATP 250 — в Марракеше, Бостаде и Умаге.

Арнабольди

Федерико когда-то был в топ-200, но эту неделю он начал в четвертой сотне рейтинга.

В этом сезоне у итальянца пока что отрицательный баланс — 14 побед и 25 поражений.

Более того, текущая серия поражений Арнабольди составляет уже десять матчей.

После «челленджера» в Перудже, который состоялся еще в первой половине июня, 25-летний теннисист до сих пор не одержал ни одной победы.

Также стоит добавить, что в предыдущих сезонах Арнабольди ни разу не проходил первый круг на «челленджере» в Генуе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Дардери не будет проблем в предстоящем матче. На победу Арнабольди можно поставить за 6.50.

Прогноз: скорее всего, Лучано продлит серию поражений соотечественника. Но при этом до разгрома может и не дойти.

Рекомендуемая ставка: победа Дардери + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.