Рахимова — Ито. Ставка (к. 2.40) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против Ито Аой из Японии в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Ито, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рахимова

В Истбурне прервалась победная серия Камиллы Рахимовой, проиграв россиянке Анастасии Павлюченковой в рамках четвертьфинала (2:6, 6:2, 6:0).

До встречи с Павлюченковой Камилла Рахимова смогла переиграть американку Пэйтон Стирнс (6:3, 6:4), итальянку Элизабетту Кочаретто (6:4, 4:6, 6:3), британку Хитер Уотсон (6:4, 6:1) и американку Бернарду Пера (6:7, 7:6, 6:3).

Предыдущий турнир Большого шлема для Камиллы Рахимовой получился крайне неудачным. Россиянка на Открытом чемпионате Франции проиграла первой ракетке планеты Арине Соболенко (1:6, 0:6).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Камилла Рахимова занимает 87 место в рейтинге WTA.

Ито

Аой Ито из Японии не может выиграть на протяжении шести матчей, сезон на траве для спортсменки только стартует.

Буквально недавно для Ито завершился сезон на грунте, в Загребе японка уступила словенской сопернице Далиле Якупович (6:4, 4:6, 6:7).

На турнире Большого шлема Ролан Гаррос — Айо Ито не смогла пройти квалификацию, проиграв в первой же игре хорватке Петре Марцинко (5:7, 2:6).

109 место в рейтинге WTA занимает Аой Ито.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рахимову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Ито Аой букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: Камилла Рахимова встретится со спортсменкой, которую преследует проигрышная серия из шести матчей. Россиянка вполне способна продлить черную полосу игр Ито.

Рекомендуемая ставка: Фора Рахимовой (-5.5) с коэффициентом 2.40.