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    Продлит ли Рахимова проигрышную серию японки?

    Рахимова — Ито. Ставка (к. 2.40) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Ито
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против Ито Аой из Японии в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Ито, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Камилла Рахимова

  • Россия
    •  Камилла Рахимова 16:30 Аой Ито

    Аой Ито

  • Япония
    •

    Рахимова

    В Истбурне прервалась победная серия Камиллы Рахимовой, проиграв россиянке Анастасии Павлюченковой в рамках четвертьфинала (2:6, 6:2, 6:0).

    До встречи с Павлюченковой Камилла Рахимова смогла переиграть американку Пэйтон Стирнс (6:3, 6:4), итальянку Элизабетту Кочаретто (6:4, 4:6, 6:3), британку Хитер Уотсон (6:4, 6:1) и американку Бернарду Пера (6:7, 7:6, 6:3).

    Предыдущий турнир Большого шлема для Камиллы Рахимовой получился крайне неудачным. Россиянка на Открытом чемпионате Франции проиграла первой ракетке планеты Арине Соболенко (1:6, 0:6).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Камилла Рахимова занимает 87 место в рейтинге WTA.

    Ито

    Аой Ито из Японии не может выиграть на протяжении шести матчей, сезон на траве для спортсменки только стартует.

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    • Буквально недавно для Ито завершился сезон на грунте, в Загребе японка уступила словенской сопернице Далиле Якупович (6:4, 4:6, 6:7).

    На турнире Большого шлема Ролан Гаррос — Айо Ито не смогла пройти квалификацию, проиграв в первой же игре хорватке Петре Марцинко (5:7, 2:6).

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    109 место в рейтинге WTA занимает Аой Ито.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рахимову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Ито Аой букмекеры предлагают за 3.50.

    Прогноз: Камилла Рахимова встретится со спортсменкой, которую преследует проигрышная серия из шести матчей. Россиянка вполне способна продлить черную полосу игр Ито.

    Рекомендуемая ставка: Фора Рахимовой (-5.5) с коэффициентом 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рахимова — Ито?

    Матч Рахимова — Ито состоится 30 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рахимова — Ито?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Рахимовой (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рахимова — Ито?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Рахимовой (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рахимова — Ито?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рахимова — Ито?

    Коэффициенты букмекеров: : На Рахимову в этом матче можно поставить за 1.30, на победу Ито Аой букмекеры предлагают за 3.50.

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    Рахимова — Ито: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 30.06.202516:30. Продлит ли Рахимова проигрышную серию японки?
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