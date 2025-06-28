Джессика Пегула одержала победу на турнире в Бад-Хомбурге

Американка, занимающая третью строчку мирового рейтинга, выиграла титул на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В финале она одолела польскую теннисистку Игу Швентек (№8 WTA) со счетом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 45 минут.

За это время Пегула сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. Швентек отметилась 9 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.

Для Пегулы этот титул стал девятым в карьере и уже третьим в сезоне-2025. Ранее в этом году она побеждала на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США) и на WTA-250 в Остине.