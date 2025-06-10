Уотсон — Путинцева. Ставка (к. 1.83) и прогноз на турнир в Лондоне 10 июня 2025 года

Казашка Юлия Путинцева сыграет против Хитер Уотсон из Великобритании в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уотсон — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Уотсон

На травяном покрытии в Лондоне Хитер Уотсон сыграла два матча в рамках квалификации.

В отборочных играх британка переиграла турчанку Зейнеп Сонмез (6:0, 6:3) и японку Ену Шибахару (6:1, 5:7, 6:4).

Отметим также, что теннисистка из Великобритании выступила на турнире в Бирмингеме, Уотсон смогла выиграть у австралийки Оливии Гадеки (6:0, 6:3) и проиграла француженке Джессике Понше (4:6, 7:5, 5:7).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Хитер Уотсон занимает 163 место.

Путинцева

Юлия Путинцева провела три матча на Открытом чемпионате Франции, в первом круге мэйджора казашка одолела Солану Сьерру из Аргентины (7:6, 6:2).

Затем спортсменка из Казахстана переиграла Джоанну Гарленд из Тайваня (7:6, 6:3).

В третьем раунде Ролан Гаррос Юлия Путинцева уступила в двух сетах россиянке Мирре Андреевой (3:6, 1:6).

Юлия Путинцева занимает 31 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.40, на победу Уотсон букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: Для Юлии Путинцевой предстоящая игра не должна стать сильной проблемой. Теннисистка из Казахстана должна с лёгкостью пройти в следующий этап лондонского розыгрыша.

Рекомендуемая ставка: Фора Путинцевой (-3.5) с коэффициентом 1.83.