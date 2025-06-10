Уотсон — Путинцева. Ставка (к. 1.83) и прогноз на турнир в Лондоне 10 июня 2025 года

Уотсон
На травяном покрытии в Лондоне Хитер Уотсон сыграла два матча в рамках квалификации.
В отборочных играх британка переиграла турчанку Зейнеп Сонмез (6:0, 6:3) и японку Ену Шибахару (6:1, 5:7, 6:4).
Отметим также, что теннисистка из Великобритании выступила на турнире в Бирмингеме, Уотсон смогла выиграть у австралийки Оливии Гадеки (6:0, 6:3) и проиграла француженке Джессике Понше (4:6, 7:5, 5:7).
В рейтинге WTA Хитер Уотсон занимает 163 место.
Путинцева
Юлия Путинцева провела три матча на Открытом чемпионате Франции, в первом круге мэйджора казашка одолела Солану Сьерру из Аргентины (7:6, 6:2).
Затем спортсменка из Казахстана переиграла Джоанну Гарленд из Тайваня (7:6, 6:3).
В третьем раунде Ролан Гаррос Юлия Путинцева уступила в двух сетах россиянке Мирре Андреевой (3:6, 1:6).
Юлия Путинцева занимает 31 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.40, на победу Уотсон букмекеры предлагают за 2.95.
Прогноз: Для Юлии Путинцевой предстоящая игра не должна стать сильной проблемой. Теннисистка из Казахстана должна с лёгкостью пройти в следующий этап лондонского розыгрыша.
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Рекомендуемая ставка: Фора Путинцевой (-3.5) с коэффициентом 1.83.