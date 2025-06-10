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    Путинцева не даст сопернице шансов на успех?

    Уотсон — Путинцева. Ставка (к. 1.83) и прогноз на турнир в Лондоне 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Уотсон — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Казашка Юлия Путинцева сыграет против Хитер Уотсон из Великобритании в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уотсон — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Уотсон

    На травяном покрытии в Лондоне Хитер Уотсон сыграла два матча в рамках квалификации.

    В отборочных играх британка переиграла турчанку Зейнеп Сонмез (6:0, 6:3) и японку Ену Шибахару (6:1, 5:7, 6:4).

    Отметим также, что теннисистка из Великобритании выступила на турнире в Бирмингеме, Уотсон смогла выиграть у австралийки Оливии Гадеки (6:0, 6:3) и проиграла француженке Джессике Понше (4:6, 7:5, 5:7).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Хитер Уотсон занимает 163 место.

    Путинцева

    Юлия Путинцева провела три матча на Открытом чемпионате Франции, в первом круге мэйджора казашка одолела Солану Сьерру из Аргентины (7:6, 6:2).

    Затем спортсменка из Казахстана переиграла Джоанну Гарленд из Тайваня (7:6, 6:3).

    В третьем раунде Ролан Гаррос Юлия Путинцева уступила в двух сетах россиянке Мирре Андреевой (3:6, 1:6).

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    Юлия Путинцева занимает 31 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.40, на победу Уотсон букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: Для Юлии Путинцевой предстоящая игра не должна стать сильной проблемой. Теннисистка из Казахстана должна с лёгкостью пройти в следующий этап лондонского розыгрыша.

    Рекомендуемая ставка: Фора Путинцевой (-3.5) с коэффициентом 1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уотсон — Путинцева?

    Матч Уотсон — Путинцева состоится 10 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Уотсон — Путинцева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Путинцевой (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уотсон — Путинцева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Путинцевой (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уотсон — Путинцева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уотсон — Путинцева?

    Коэффициенты букмекеров: : На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.40, на победу Уотсон букмекеры предлагают за 2.95.

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    Уотсон — Путинцева: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 10.06.202512:00. Путинцева не даст сопернице шансов на успех?
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