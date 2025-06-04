ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальМолодая и дерзкая «Барселона» против звездного «Реала». Итоги сезона Ла Лиги Нассер Аль-ХелаифиМиссия выполнена. Что ждет «ПСЖ» после долгожданного триумфа в Лиге чемпионов? Усман ДембелеГид по Клубному чемпионату мира-2025: кто есть кто
  • 18:46
    • Официально: Индзаги ушел из «Интера»
    Все новости спорта

    Бондарь обеспечит место в 1/4 турнира в Бари?

    Бондарь — Адрианяфитримо. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир Бари 4 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Бондарь — Адрианяфитримо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Бондарь
    Венгерка Анна Бондарь сыграет против француженки Тессы Адрианяфитримо в 1/8 финала. Матч пройдёт 4 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бондарь — Адрианяфитримо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бондарь

    На итальянском турнире в Италии Анна Бондарь в двух сетах обыграла японскую теннисистку Харуку Каджи (6:1, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 26 минут.

    По ходу поединка венгерская спортсменка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На Ролан Гаррос, который сейчас проходит в Париже, Бондарь сыграла два матча, выиграв у немки Лауры Зигемунд (7:6, 6:3) и проиграв украинке Элине Свитолиной (6:7, 5:7).

    Прогнозы на теннис

    В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 82 место.

    Адрианяфитримо

    Французская теннисистка вышла во второй круг итальянского розыгрыша после того, как одержала победу над итальянкой Федерикой Ургеши (1:6, 6:3, 6:4).

    Тесса Адрианяфитримо за 2 часа и 27 минут игрового времени допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На Открытом чемпионате Франции Адрианяфитримо не смогла пройти квалификацию, уступив польке Катажине Каве (4:6, 3:6).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В мировом рейтинге французская теннисистка занимает 200 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.16, на победу Адрианяфитримо букмекеры предлагают за 4.90.

    Прогноз: Анна Бондарь на классе обыграет французскую соперницу, венгерка вполне способноа обеспечить себе место в четвертьфинале.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-6.5) с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бондарь — Адрианяфитримо?

    Матч Бондарь — Адрианяфитримо состоится 04 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бондарь — Адрианяфитримо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Андреевой (-6.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бондарь — Адрианяфитримо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Андреевой (-6.5) » с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бондарь — Адрианяфитримо?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бондарь — Адрианяфитримо?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.16, на победу Адрианяфитримо букмекеры предлагают за 4.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хюслер — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шериф — Тиг
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Корпач — Приданкина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Киз — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сенан Бельмаре — Джубило Ивата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Токио Верди — Касива Рейсол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Йокогама
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Парри — Дэвис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нимайер — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Марцинко — Булгару
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Эрьявец — Бартель
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бондарь — Адрианяфитримо: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 04.06.202516:30. Бондарь обеспечит место в 1/4 турнира в Бари?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры