Бондарь — Адрианяфитримо. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир Бари 4 июня 2025 года

Венгерка Анна Бондарь сыграет против француженки Тессы Адрианяфитримо в 1/8 финала. Матч пройдёт 4 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бондарь — Адрианяфитримо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бондарь

На итальянском турнире в Италии Анна Бондарь в двух сетах обыграла японскую теннисистку Харуку Каджи (6:1, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 26 минут.

По ходу поединка венгерская спортсменка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

На Ролан Гаррос, который сейчас проходит в Париже, Бондарь сыграла два матча, выиграв у немки Лауры Зигемунд (7:6, 6:3) и проиграв украинке Элине Свитолиной (6:7, 5:7).

Прогнозы на теннис

В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 82 место.

Адрианяфитримо

Французская теннисистка вышла во второй круг итальянского розыгрыша после того, как одержала победу над итальянкой Федерикой Ургеши (1:6, 6:3, 6:4).

Тесса Адрианяфитримо за 2 часа и 27 минут игрового времени допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

На Открытом чемпионате Франции Адрианяфитримо не смогла пройти квалификацию, уступив польке Катажине Каве (4:6, 3:6).

В мировом рейтинге французская теннисистка занимает 200 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.16, на победу Адрианяфитримо букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: Анна Бондарь на классе обыграет французскую соперницу, венгерка вполне способноа обеспечить себе место в четвертьфинале.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-6.5) с коэффициентом 2.15.