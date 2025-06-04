Бондарь — Адрианяфитримо. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир Бари 4 июня 2025 года

Бондарь
На итальянском турнире в Италии Анна Бондарь в двух сетах обыграла японскую теннисистку Харуку Каджи (6:1, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 26 минут.
По ходу поединка венгерская спортсменка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
На Ролан Гаррос, который сейчас проходит в Париже, Бондарь сыграла два матча, выиграв у немки Лауры Зигемунд (7:6, 6:3) и проиграв украинке Элине Свитолиной (6:7, 5:7).
В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 82 место.
Адрианяфитримо
Французская теннисистка вышла во второй круг итальянского розыгрыша после того, как одержала победу над итальянкой Федерикой Ургеши (1:6, 6:3, 6:4).
Тесса Адрианяфитримо за 2 часа и 27 минут игрового времени допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.
На Открытом чемпионате Франции Адрианяфитримо не смогла пройти квалификацию, уступив польке Катажине Каве (4:6, 3:6).
В мировом рейтинге французская теннисистка занимает 200 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бондарь в этом матче можно поставить за 1.16, на победу Адрианяфитримо букмекеры предлагают за 4.90.
Прогноз: Анна Бондарь на классе обыграет французскую соперницу, венгерка вполне способноа обеспечить себе место в четвертьфинале.
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Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-6.5) с коэффициентом 2.15.