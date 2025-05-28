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    Чжэн спокойно разберется с латиноамериканкой?

    Аранго — Чжэн. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Аранго — Чжэн
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    Циньвэнь Чжэн
    Колумбийка Эмилиана Аранго и китаянка Циньвэнь Чжэн встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Эмилиана Аранго

  • Колумбия
    •  Эмилиана Аранго 12:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Эмилиана Аранго

    Уровень квалификации Аранго оставляет желать лучшего, но при этом она может собранно сыграть практически против любой соперницы на турнире.

    При игре на грунте к встрече с колумбийкой нужно относиться с максимальной щепетильностью, что на своей шкуре испытала филлипинская теннисистка Эала в первом круге «Ролан Гаррос».

    Нельзя сказать, что Эмилиана сыграла лучший свой матч в сезоне, но предоставленными ей шансами она воспользовалась сполна.

    Сейчас ей придется сыграть против Циньвэнь Чжэн, которая продолжает подбираться к пятерке лучших теннисисток мира.

    Циньвэнь Чжэн

    Китаянка Чжэн уже давно входит в элиту женского мирового тенниса, но для победы на турнире Большого Шлема ей не хватает каких-то деталей.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В этом сезоне её результаты стабильно хороши, а на грунте она иногда играет не хуже, чем на синтетике.

    В первом круге главного грунтового турнира сезона ей выпало сыграть против традиционно хорошо выступающей во Франции россиянка Павлюченковой, но Анастасия оказалась не готова к борьбе из-за укуса клеща.

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    Сейчас китаянке предстоит сыграть против Аранго, и это будет очередной проходной поединок, где можно будет отточить свое мастерство.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Аранго — 12.50, победа Чжэн — 1.03.

    Прогноз: Чжэн разгромит свою латиноамериканскую соперницу.

    Ставка: Ф2 (-7) за 1.79.

    Альтернативный прогноз: Встреча закончится в пользу китаянки максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.26.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аранго — Чжэн?

    Матч Аранго — Чжэн состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аранго — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-7).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аранго — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-7)» с коэффициентом у букмекеров 1.79.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аранго — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аранго — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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