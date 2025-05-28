Аранго — Чжэн. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

Колумбийка Эмилиана Аранго и китаянка Циньвэнь Чжэн встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эмилиана Аранго

Уровень квалификации Аранго оставляет желать лучшего, но при этом она может собранно сыграть практически против любой соперницы на турнире.

При игре на грунте к встрече с колумбийкой нужно относиться с максимальной щепетильностью, что на своей шкуре испытала филлипинская теннисистка Эала в первом круге «Ролан Гаррос».

Нельзя сказать, что Эмилиана сыграла лучший свой матч в сезоне, но предоставленными ей шансами она воспользовалась сполна.

Сейчас ей придется сыграть против Циньвэнь Чжэн, которая продолжает подбираться к пятерке лучших теннисисток мира.

Циньвэнь Чжэн

Китаянка Чжэн уже давно входит в элиту женского мирового тенниса, но для победы на турнире Большого Шлема ей не хватает каких-то деталей.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В этом сезоне её результаты стабильно хороши, а на грунте она иногда играет не хуже, чем на синтетике.

В первом круге главного грунтового турнира сезона ей выпало сыграть против традиционно хорошо выступающей во Франции россиянка Павлюченковой, но Анастасия оказалась не готова к борьбе из-за укуса клеща.

Сейчас китаянке предстоит сыграть против Аранго, и это будет очередной проходной поединок, где можно будет отточить свое мастерство.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Аранго — 12.50, победа Чжэн — 1.03.

Прогноз: Чжэн разгромит свою латиноамериканскую соперницу.

Ставка: Ф2 (-7) за 1.79.

Альтернативный прогноз: Встреча закончится в пользу китаянки максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.26.