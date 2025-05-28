Аранго — Чжэн. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

Эмилиана Аранго
Чжэн Циньвэнь
Эмилиана Аранго
Уровень квалификации Аранго оставляет желать лучшего, но при этом она может собранно сыграть практически против любой соперницы на турнире.
При игре на грунте к встрече с колумбийкой нужно относиться с максимальной щепетильностью, что на своей шкуре испытала филлипинская теннисистка Эала в первом круге «Ролан Гаррос».
Нельзя сказать, что Эмилиана сыграла лучший свой матч в сезоне, но предоставленными ей шансами она воспользовалась сполна.
Сейчас ей придется сыграть против Циньвэнь Чжэн, которая продолжает подбираться к пятерке лучших теннисисток мира.
Циньвэнь Чжэн
Китаянка Чжэн уже давно входит в элиту женского мирового тенниса, но для победы на турнире Большого Шлема ей не хватает каких-то деталей.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В этом сезоне её результаты стабильно хороши, а на грунте она иногда играет не хуже, чем на синтетике.
В первом круге главного грунтового турнира сезона ей выпало сыграть против традиционно хорошо выступающей во Франции россиянка Павлюченковой, но Анастасия оказалась не готова к борьбе из-за укуса клеща.
Сейчас китаянке предстоит сыграть против Аранго, и это будет очередной проходной поединок, где можно будет отточить свое мастерство.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Аранго — 12.50, победа Чжэн — 1.03.
Прогноз: Чжэн разгромит свою латиноамериканскую соперницу.
- 2.03Медведев — Норри: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.92Рублев — Харрис: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.13Макдональд — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-7) за 1.79.
Альтернативный прогноз: Встреча закончится в пользу китаянки максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.26.