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    Соболенко разгромит соперницу со счетом 6:0, 6:0?

    Соболенко — Рахимова. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Рахимова
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против россиянки Камиллы Рахимовой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Рахимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Прервалась победная серия Арины Соболенко, которая состояла из девяти матчей. Случилось это в четвертьфинале «тысячника» в Риме. Беларуска уступила Олимпийской чемпионке Циньвэнь Чжэн из Китая (4:6, 3:6).

    Отметим, что девушки на корте провели 1 час 38 минут. За это время Соболенко не смогла выполнить эйсов, не реализовала брейк-пойнтов и допустила одну ошибку на собственной подаче.

    Соболенко и Чжэн могут встретиться снова, но уже на кортах Ролан Гаррос, в случае успеха беларуска и китаянка сойдутся в четвертьфинальной битве «мэйджора».

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Арина Соболенко занимает 1 место в мировом рейтинге.

    Рахимова

    Перед стартом на турнире Большого шлема Камилла Рахимова выступила на турнире WTA-250 в Рабате, где смогла одержать всего одну победу, выиграв у швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:1).

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    • Однако во втором круге теннисистка из России уступила колумбийке Осорио Серрано, которая занимает 55 место в рейтинге WTA (6:4, 2:6, 3:6).

    Рахимова также выступила на грунтовом покрытии в Париже, где дошла до четвертьфинала. В полуфинал россиянку не пустила француженка Варвара Грачёва (5:7, 6:2, 4:6).

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    Камилла Рахимова занимает 75 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 16.00.

    Прогноз: Два сезона назад теннисистки уже встречались на кортах Ролан Гаррос, было это в третьем круге, тогда Соболенко выиграла в двух сетах (6:2, 6:2). Нет никаких сомнений, в том что беларуска добьется нового успеха в противостоянии с Рахимовой. Ставим на крупную победу первой ракетки планеты.

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-8.5) с коэффициентом 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Рахимова?

    Матч Соболенко — Рахимова состоится 25 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Рахимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Соболенко (-8.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Рахимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Соболенко (-8.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Рахимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Рахимова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 16.00.

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    Соболенко — Рахимова: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 25.05.202513:00. Соболенко разгромит соперницу со счетом 6:0, 6:0?
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