Соболенко — Рахимова. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Беларуска Арина Соболенко сыграет против россиянки Камиллы Рахимовой в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 25 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Рахимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Прервалась победная серия Арины Соболенко, которая состояла из девяти матчей. Случилось это в четвертьфинале «тысячника» в Риме. Беларуска уступила Олимпийской чемпионке Циньвэнь Чжэн из Китая (4:6, 3:6).

Отметим, что девушки на корте провели 1 час 38 минут. За это время Соболенко не смогла выполнить эйсов, не реализовала брейк-пойнтов и допустила одну ошибку на собственной подаче.

Соболенко и Чжэн могут встретиться снова, но уже на кортах Ролан Гаррос, в случае успеха беларуска и китаянка сойдутся в четвертьфинальной битве «мэйджора».

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Арина Соболенко занимает 1 место в мировом рейтинге.

Рахимова

Перед стартом на турнире Большого шлема Камилла Рахимова выступила на турнире WTA-250 в Рабате, где смогла одержать всего одну победу, выиграв у швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:1).

Однако во втором круге теннисистка из России уступила колумбийке Осорио Серрано, которая занимает 55 место в рейтинге WTA (6:4, 2:6, 3:6).

Рахимова также выступила на грунтовом покрытии в Париже, где дошла до четвертьфинала. В полуфинал россиянку не пустила француженка Варвара Грачёва (5:7, 6:2, 4:6).

Камилла Рахимова занимает 75 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 16.00.

Прогноз: Два сезона назад теннисистки уже встречались на кортах Ролан Гаррос, было это в третьем круге, тогда Соболенко выиграла в двух сетах (6:2, 6:2). Нет никаких сомнений, в том что беларуска добьется нового успеха в противостоянии с Рахимовой. Ставим на крупную победу первой ракетки планеты.

Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-8.5) с коэффициентом 2.65.