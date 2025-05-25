Соболенко — Рахимова. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Соболенко
Прервалась победная серия Арины Соболенко, которая состояла из девяти матчей. Случилось это в четвертьфинале «тысячника» в Риме. Беларуска уступила Олимпийской чемпионке Циньвэнь Чжэн из Китая (4:6, 3:6).
Отметим, что девушки на корте провели 1 час 38 минут. За это время Соболенко не смогла выполнить эйсов, не реализовала брейк-пойнтов и допустила одну ошибку на собственной подаче.
Соболенко и Чжэн могут встретиться снова, но уже на кортах Ролан Гаррос, в случае успеха беларуска и китаянка сойдутся в четвертьфинальной битве «мэйджора».
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Арина Соболенко занимает 1 место в мировом рейтинге.
Рахимова
Перед стартом на турнире Большого шлема Камилла Рахимова выступила на турнире WTA-250 в Рабате, где смогла одержать всего одну победу, выиграв у швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:1).
Однако во втором круге теннисистка из России уступила колумбийке Осорио Серрано, которая занимает 55 место в рейтинге WTA (6:4, 2:6, 3:6).
Рахимова также выступила на грунтовом покрытии в Париже, где дошла до четвертьфинала. В полуфинал россиянку не пустила француженка Варвара Грачёва (5:7, 6:2, 4:6).
Камилла Рахимова занимает 75 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.01, на победу Рахимовой букмекеры предлагают за 16.00.
Прогноз: Два сезона назад теннисистки уже встречались на кортах Ролан Гаррос, было это в третьем круге, тогда Соболенко выиграла в двух сетах (6:2, 6:2). Нет никаких сомнений, в том что беларуска добьется нового успеха в противостоянии с Рахимовой. Ставим на крупную победу первой ракетки планеты.
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Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-8.5) с коэффициентом 2.65.