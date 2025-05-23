Кристиан — Осорио. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Рабате 23 мая 2025 года

Кристиан
Кристиан Жаклин в четвертьфинале турнира в Рабате одержала победу над латвийской соперницей Анастасией Севастовой (6:3, 6:4). Время продолжалось 1 час 34 минуты.
Полуфиналистка Рабата два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.
Румынская теннисистка также выиграла у Алёны Большовой из Испании (7:6, 7:6) и украинкы Елизаветы Котляр (6:3, 6:1).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Жаклин Кристиан занимает 74 место.
Осорио Серрано
Осорио Серрано в четвертьфинале выиграла у американки Марии Матеас (6:3, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 32 минуты.
Колумбийка выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
На соревнованиях в Рабате Осорио Серрано одержала победу в матчах против итальянки Элизабетты Кочаретто (2:6, 6:3, 6:2) и Камиллы Рахимовой (4:6, 6:2, 6:3).
Мария Осорио занимает 55 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Осорио в этом матче можно поставить за 1.75, на победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.08.
Прогноз: В прошлом сезоне на турнире в Ухани Кристиан выиграла у Осорио Серрано со счетом 2:1. Есть большая вероятность, что румынская теннисистка одержит победу и выйдет в финал.
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Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.08.