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    Кристиан выйдет в финал турнира в Рабате?

    Кристиан — Осорио. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Рабате 23 мая 2025 года

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    Кристиан Жаклин
    Жаклин Кристиан из Румынии сыграет против Осорио Серрано из Колумбии в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдёт 23 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кристиан — Осорио, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кристиан

    Кристиан Жаклин в четвертьфинале турнира в Рабате одержала победу над латвийской соперницей Анастасией Севастовой (6:3, 6:4). Время продолжалось 1 час 34 минуты.

    Полуфиналистка Рабата два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

    Румынская теннисистка также выиграла у Алёны Большовой из Испании (7:6, 7:6) и украинкы Елизаветы Котляр (6:3, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Жаклин Кристиан занимает 74 место.

    Осорио Серрано

    Осорио Серрано в четвертьфинале выиграла у американки Марии Матеас (6:3, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 32 минуты.

    Колумбийка выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На соревнованиях в Рабате Осорио Серрано одержала победу в матчах против итальянки Элизабетты Кочаретто (2:6, 6:3, 6:2) и Камиллы Рахимовой (4:6, 6:2, 6:3).

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    Мария Осорио занимает 55 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Осорио в этом матче можно поставить за 1.75, на победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.08.

    Прогноз: В прошлом сезоне на турнире в Ухани Кристиан выиграла у Осорио Серрано со счетом 2:1. Есть большая вероятность, что румынская теннисистка одержит победу и выйдет в финал.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристиан — Осорио?

    Матч Кристиан — Осорио состоится 23 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристиан — Осорио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристиан — Осорио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристиан — Осорио?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристиан — Осорио?

    Коэффициенты букмекеров: : На Осорио в этом матче можно поставить за 1.75, на победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.08.

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    Кристиан — Осорио: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 23.05.202516:30. Кристиан выйдет в финал турнира в Рабате?
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