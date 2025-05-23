Кристиан — Осорио. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Рабате 23 мая 2025 года

Жаклин Кристиан из Румынии сыграет против Осорио Серрано из Колумбии в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдёт 23 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кристиан — Осорио, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кристиан

Кристиан Жаклин в четвертьфинале турнира в Рабате одержала победу над латвийской соперницей Анастасией Севастовой (6:3, 6:4). Время продолжалось 1 час 34 минуты.

Полуфиналистка Рабата два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

Румынская теннисистка также выиграла у Алёны Большовой из Испании (7:6, 7:6) и украинкы Елизаветы Котляр (6:3, 6:1).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Жаклин Кристиан занимает 74 место.

Осорио Серрано

Осорио Серрано в четвертьфинале выиграла у американки Марии Матеас (6:3, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 32 минуты.

Колумбийка выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

На соревнованиях в Рабате Осорио Серрано одержала победу в матчах против итальянки Элизабетты Кочаретто (2:6, 6:3, 6:2) и Камиллы Рахимовой (4:6, 6:2, 6:3).

Мария Осорио занимает 55 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Осорио в этом матче можно поставить за 1.75, на победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: В прошлом сезоне на турнире в Ухани Кристиан выиграла у Осорио Серрано со счетом 2:1. Есть большая вероятность, что румынская теннисистка одержит победу и выйдет в финал.

Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.08.