Киз — Стернс. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

Американки Мэдисон Киз и Пэйтон Стернс сойдутся между собой в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Стернс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Киз

Мэдисон Киз

не составила труда одержать победу в матче второго круга римского «тысячника». На итальянском корте американку в двух сетах переиграла француженку Варвару Грачёву (7:6, 6:1).

На корте теннисистки провели 2 часа 1 минуту. За это время Киз два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

На соревнованиях в Мадриде, который завершился перед стартом в Риме, Кизи дошла до четвертьфинала, где уступила второй ракетке мира Иге Свентек из Польши.

Прогнозы на теннис

Мэдисон Киз входит в топ-6 теннисисток планеты.

Стернс

Пэйтон Стернс не проиграла ни одного сета на соревнованиях в Риме, во втором круге американка выбила из розыгрыша россиянку Анну Калинскую (6:2, 6:3).

В этом поединке Стернс выполнила три эйса, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

В первом раунде WTA 1000 Рим Пэйтон Стернс добилась победы в матче против итальянки Нурии Бранкаччио (6:3, 6:2).

Пэйтон Стернс занимает 42 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Киз в этом матче можно поставить за 1.44, Радукану букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: Мэдисон Киз — в числе фавориток турнира, американка может дать бой и лидерам мирового рейтинга Арине Соболенко и Иге Свентек, которые также продолжают борьбу за чемпионство турнира в Риме. При всём уважении к Пэйтон Стернс, американка вряд ли сможет дать бой своей соотечественнице Киз.

Рекомендуемая ставка: Фора Киз (-3.5) с коэффициентом 1.87.