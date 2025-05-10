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    Мэдисон Киз обеспечит место в четвёртом круге

    Киз — Стернс. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

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    Мэдисон Киз
    Американки Мэдисон Киз и Пэйтон Стернс сойдутся между собой в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Стернс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 10 Мая 2025 года

    Мэдисон Кис

  • США
    •  Мэдисон Кис 12:00 Пейтон Стернс

    Пейтон Стернс

  • США
    •

    Киз

    Мэдисон Киз

    не составила труда одержать победу в матче второго круга римского «тысячника». На итальянском корте американку в двух сетах переиграла француженку Варвару Грачёву (7:6, 6:1).

    На корте теннисистки провели 2 часа 1 минуту. За это время Киз два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

    На соревнованиях в Мадриде, который завершился перед стартом в Риме, Кизи дошла до четвертьфинала, где уступила второй ракетке мира Иге Свентек из Польши.

    Прогнозы на теннис

    Мэдисон Киз входит в топ-6 теннисисток планеты.

    Стернс

    Пэйтон Стернс не проиграла ни одного сета на соревнованиях в Риме, во втором круге американка выбила из розыгрыша россиянку Анну Калинскую (6:2, 6:3).

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    • В этом поединке Стернс выполнила три эйса, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В первом раунде WTA 1000 Рим Пэйтон Стернс добилась победы в матче против итальянки Нурии Бранкаччио (6:3, 6:2).

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    Пэйтон Стернс занимает 42 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Киз в этом матче можно поставить за 1.44, Радукану букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: Мэдисон Киз — в числе фавориток турнира, американка может дать бой и лидерам мирового рейтинга Арине Соболенко и Иге Свентек, которые также продолжают борьбу за чемпионство турнира в Риме. При всём уважении к Пэйтон Стернс, американка вряд ли сможет дать бой своей соотечественнице Киз.

    Рекомендуемая ставка: Фора Киз (-3.5) с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Киз — Стернс?

    Матч Киз — Стернс состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Киз — Стернс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Киз (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Киз — Стернс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Киз (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Киз — Стернс?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Киз — Стернс?

    Коэффициенты букмекеров: : На Киз в этом матче можно поставить за 1.44, Радукану букмекеры предлагают за 2.80.

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