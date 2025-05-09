Соболенко — Потапова. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Соболенко
На прошлой неделе Арина выиграла престижный турнир в Мадриде. Теперь она опережает Игу Свентек на четыре с половиной очков.
В столице Испании белорусская теннисистка проиграла лишь один сет — в третьем круге ей понадобилась дополнительная партия в матче против Элизы Мертенс.
В решающем матче Соболенко одержала победу над американкой Кори Гауфф — 6:3, 7:6.
Соболенко выиграла 20 из 22-х предыдущих матчей. В марте она выиграла «тысячник» в Майами и дошла до финала в Индиан-Уэллс, а в начале апреля остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Штутгарте.
Потапова
В первом круге Настя одержала волевую победу над Даяной Ястремской — 2:6, 7:6, 6:3.
В этом матче россиянка совершила мощнейший камбэк: во втором сете она уступала 0:3 и ушла с матчбола на тай-брейке при счете 5:6.
Кроме того, в решающем сете Потапова сразу проиграла свою подачу, но уже в следующем гейме сделала обратный брейк.
Потапова выиграла четыре из пяти последних матчей. В Мадриде она дошла до 1/8 финала: прежде чем проиграть Марте Костюк, 24-летняя теннисистка остановила Эшлин Крюгер, Циньвэнь Чжэн и Софию Кенин.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Потаповой букмекеры предлагают за 5.10.
Прогноз: два года назад Настя проиграла Арине на грунте в Штутгарте со счетом 1:6, 2:6. Возможно, в предстоящем матче россиянка возьмет больше трех геймов, но здесь вряд ли дойдет до серьезной интриги.
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Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.08.