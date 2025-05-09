Соболенко — Потапова. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

На прошлой неделе Арина выиграла престижный турнир в Мадриде. Теперь она опережает Игу Свентек на четыре с половиной очков.

В столице Испании белорусская теннисистка проиграла лишь один сет — в третьем круге ей понадобилась дополнительная партия в матче против Элизы Мертенс.

В решающем матче Соболенко одержала победу над американкой Кори Гауфф — 6:3, 7:6.

Прогнозы на теннис

Соболенко выиграла 20 из 22-х предыдущих матчей. В марте она выиграла «тысячник» в Майами и дошла до финала в Индиан-Уэллс, а в начале апреля остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Штутгарте.

Потапова

В первом круге Настя одержала волевую победу над Даяной Ястремской — 2:6, 7:6, 6:3.

В этом матче россиянка совершила мощнейший камбэк: во втором сете она уступала 0:3 и ушла с матчбола на тай-брейке при счете 5:6.

Кроме того, в решающем сете Потапова сразу проиграла свою подачу, но уже в следующем гейме сделала обратный брейк.

Потапова выиграла четыре из пяти последних матчей. В Мадриде она дошла до 1/8 финала: прежде чем проиграть Марте Костюк, 24-летняя теннисистка остановила Эшлин Крюгер, Циньвэнь Чжэн и Софию Кенин.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Потаповой букмекеры предлагают за 5.10.

Прогноз: два года назад Настя проиграла Арине на грунте в Штутгарте со счетом 1:6, 2:6. Возможно, в предстоящем матче россиянка возьмет больше трех геймов, но здесь вряд ли дойдет до серьезной интриги.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.08.