Де Йонг — Фонсека. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Эшториле 30 апреля 2025 года

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге «челленджера» в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Йонг — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Йонг

Йеспер в этом году провел на грунте уже 16 матчей.

На этом отрезке у нидерландского теннисиста девять побед и семь поражений.

В конце марта де Йонг дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Мурсии и до полуфинала в Жироне.

В начале апреля де Йонг прошел один раунд в Марракеше и проиграл Андрею Рублеву в первом круге «пятисотника» в Барселоне.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Мадриде 24-летний теннисист уступил американцу Тристану Бойеру в первом раунде квалификации.

Фонсека

Жоао тоже не очень удачно выступил на «тысячнике» в столице Испании.

Бразилец легко прошел первый круг, выиграв у датчанина Элмера Мёллера, но после этого уступил американцу Томми Полу (6:7, 6:7).

Но у Фонсеки по-прежнему шикарный баланс в этом году — 23 победы и всего лишь шесть поражений.

Ранее в текущем сезоне 18-летний Фонсека не смог пройти первый круг только на домашнем «пятисотнике» в Рио-да-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 4.05, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: вряд ли в предстоящем матче будет хотя бы минимальная интрига. Талантливый бразилец спокойно выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки с форой по геймам (-5,0) за 2.09.