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    Фонсека проиграет на старте «челленджера» в Эшториле?

    Де Йонг — Фонсека. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Эшториле 30 апреля 2025 года

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    Жоао Фонсека
    Бразилец Жоао Фонсека сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге «челленджера» в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Йонг — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Де Йонг

    Йеспер в этом году провел на грунте уже 16 матчей.

    На этом отрезке у нидерландского теннисиста девять побед и семь поражений.

    В конце марта де Йонг дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Мурсии и до полуфинала в Жироне.

    В начале апреля де Йонг прошел один раунд в Марракеше и проиграл Андрею Рублеву в первом круге «пятисотника» в Барселоне.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Мадриде 24-летний теннисист уступил американцу Тристану Бойеру в первом раунде квалификации.

    Фонсека

    Жоао тоже не очень удачно выступил на «тысячнике» в столице Испании.

    Бразилец легко прошел первый круг, выиграв у датчанина Элмера Мёллера, но после этого уступил американцу Томми Полу (6:7, 6:7).

    Но у Фонсеки по-прежнему шикарный баланс в этом году — 23 победы и всего лишь шесть поражений.

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    Ранее в текущем сезоне 18-летний Фонсека не смог пройти первый круг только на домашнем «пятисотнике» в Рио-да-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 4.05, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: вряд ли в предстоящем матче будет хотя бы минимальная интрига. Талантливый бразилец спокойно выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки с форой по геймам (-5,0) за 2.09.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Йонг — Фонсека?

    Матч Де Йонг — Фонсека состоится 30 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Йонг — Фонсека?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фонсеки с форой по геймам (-5,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Йонг — Фонсека?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фонсеки с форой по геймам (-5,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Йонг — Фонсека?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Йонг — Фонсека?

    Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 4.05, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.21.

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    Де Йонг — Фонсека: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 30.04.202519:30. Фонсека проиграет на старте «челленджера» в Эшториле?
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