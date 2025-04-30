Де Йонг — Фонсека. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Эшториле 30 апреля 2025 года

Де Йонг
Йеспер в этом году провел на грунте уже 16 матчей.
На этом отрезке у нидерландского теннисиста девять побед и семь поражений.
В конце марта де Йонг дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Мурсии и до полуфинала в Жироне.
В начале апреля де Йонг прошел один раунд в Марракеше и проиграл Андрею Рублеву в первом круге «пятисотника» в Барселоне.
На «Мастерсе» в Мадриде 24-летний теннисист уступил американцу Тристану Бойеру в первом раунде квалификации.
Фонсека
Жоао тоже не очень удачно выступил на «тысячнике» в столице Испании.
Бразилец легко прошел первый круг, выиграв у датчанина Элмера Мёллера, но после этого уступил американцу Томми Полу (6:7, 6:7).
Но у Фонсеки по-прежнему шикарный баланс в этом году — 23 победы и всего лишь шесть поражений.
Ранее в текущем сезоне 18-летний Фонсека не смог пройти первый круг только на домашнем «пятисотнике» в Рио-да-Жанейро.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на де Йонга в этом матче можно поставить за 4.05, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.21.
Прогноз: вряд ли в предстоящем матче будет хотя бы минимальная интрига. Талантливый бразилец спокойно выйдет в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки с форой по геймам (-5,0) за 2.09.